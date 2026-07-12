La vieja guardia domina de nuevo: no habrá campeón inédito en el Mundial 2026
Los cuartos de final llegaron a su cierre y, con ello, se acabaron las esperanzas de ver la coronación de un nuevo campeón mundial. Todos los equipos que buscaban bordar su primera estrella en el escudo ya fueron eliminados de la competencia.
Francia, España, Argentina e Inglaterra se confirmaron como los cuatro semifinalistas de esta edición de Norteamérica 2026. Lo que destaca de este selecto grupo es que cada una de estas potencias ya ha levantado la Copa del Mundo al menos una vez en su historia.
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Además, desde hace 36 años no ocurría algo así, con los últimos cuatro sobrevivientes luciendo estrellas en sus escudos. La última vez fue en Italia 1990, cuando Italia, como local, además de Alemania, Argentina e Inglaterra, alcanzaron dicha instancia.
Sin embargo, a lo largo de los últimos Mundiales, la hegemonía de los campeones se ha hecho valer y Norteamérica 2026 no será la excepción. Esta será la cuarta Copa del Mundo consecutiva en la que el título quedará en manos de una selección que ya sabe lo que es levantar el trofeo.
España fue el último país en sumarse al olimpo del fútbol
Sudáfrica 2010 fue la última justa en la que se registró un vencedor inédito. En aquella legendaria ocasión, España se llevó la gloria al vencer en tiempo extra a Países Bajos, otra selección que también llegaba sin títulos mundialistas a esa final.
Desde aquel encuentro en Johannesburgo, la selecta lista de campeones del mundo no ha vuelto a crecer, manteniéndose en los mismos ocho equipos.
Los ocho campeones de la historia de los Mundiales
- Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
- Alemania: 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014)
- Italia: 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006)
- Argentina: 3 títulos (1978, 1986, 2022)
- Francia: 2 títulos (1998, 2018)
- Uruguay: 2 títulos (1930, 1950)
- Inglaterra: 1 título (1966)
- España: 1 título (2010) — último campeón inédito