Lamine vs Cristiano: España y Portugal se enfrentarán en octavos de final
Esta Copa Mundial 2026 contará con un duelo de generaciones en los octavos de final. Portugal, con la leyenda Cristiano Ronaldo, y España, con joven estrella de 18 años, Lamine Yamal, se enfrentarán en este choque de eliminación directa. Descubre cuándo será el partido y cuál es el historial entre ambas potencias del futbol.
Este jueves 2 de julio, ambos países sostuvieron sus respectivos encuentros de los dieciseisavos de final. En el caso de los españoles, ellos superaron a Austria con una goleada de 3-0, gracias a un doblete de Mikel Oyarzabal y un tanto más de Pedro Porro.
Por su parte, los lusitanos tuvieron un panorama más complicado contra Croacia, ya que tuvieron que remar contracorriente tras irse abajo con un tanto de Ivan Perišić. Aun así, lograron reponerse gracias a un penal ejecutado por Cristiano Ronaldo y un gol de Gonçalo Ramos sobre el tiempo agregado para el 2-1 del triunfo portugués. Todavía en la última jugada hubo drama cuando Joško Gvardiol anotó lo que parecía el empate; sin embargo, al final el VAR lo anuló por un fuera de juego previo, salvando a los portugueses.
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¿Cuándo se jugará el España vs. Portugal?
El duelo entre ibéricos se celebrará este lunes 6 de julio en Dallas, Texas, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.
La revancha de la Nations League
Cabe señalar que el cruce entre España y Portugal tiene un antecedente reciente en la final de la última Nations League. En aquella ocasión, las acciones terminaron con un empate 2-2 con goles de Nuno Mendes y Cristiano Ronaldo por el bando portugués, mientras que Martín Zubimendi y Mikel Oyarzabal hicieron lo propio por La Furia Roja. Tras ello, tuvieron que irse a los tiempos extras y luego a los penales, donde los lusitanos se terminaron quedando con el título por 5-3.
El tercer duelo en mundiales
Además, esta será la tercera ocasión en la que ambas selecciones se vean las caras en la máxima justa del fútbol. La primera de ellas fue en los octavos de final de Sudáfrica 2010, con los españoles imponiéndose por 1-0 y avanzando en un torneo donde a la postre serían campeones. Luego, en Rusia 2018, chocaron en la fase de grupos, entregando una feria de goles con un empate 3-3. En ambos cotejos estuvo presente en la cancha el mismo Ronaldo que hoy disputa su sexta copa.
* Sudáfrica 2010: España 1-0 Portugal
* Rusia 2018: Portugal 3-3 España
* Norteamérica 2026: España vs. Portugal (por disputarse)
En cuanto al récord histórico en todos los partidos, ambos países ibéricos se han enfrentado 41 veces. España lidera la serie con 17 victorias, a cambio de 6 triunfos para Portugal y 18 empates.