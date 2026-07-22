Messi, Mbappé y... Vozinha: FIFA presenta el 11 ideal del Mundial 2026
Vozinha lo ha vuelto a hacer. El portero que se ganó el corazón del planeta entero con sus actuaciones ha sido elegido dentro del 11 ideal de la Copa Mundial 2026, acompañando a grandes figuras como Rodri Hernández, Kylian Mbappé y Lionel Messi.
Este miércoles 22 de julio, la FIFA presentó la lista de los mejores jugadores, posición por posición, para crear la alineación de ensueño de Norteamérica 2026. Cabe recordar que la elección de los futbolistas se llevó a cabo mediante una votación que estuvo abierta al público.
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El 11 ideal del Mundial 2026
- Portero: Vozinha (Cabo Verde)
- Defensas: Pedro Porro (España), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia), Marc Cucurella (España)
- Mediocampistas: Rodri (España), Michael Olise (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra)
- Delanteros: Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega), Lionel Messi (Argentina)
Vozinha, el futbolista más votado
El equipo cuenta con una constelación de estrellas. Por ejemplo, destacan los cuatro máximos anotadores de la justa: Mbappé (10 goles), Messi (8 goles), Haaland (7 goles) y Jude Bellingham (7 goles). También aparece Rodri, ganador del Balón de Oro del Mundial, además de Michael Olise, quien fue el máximo asistidor con siete pases de gol.
Sin embargo, ninguna de estas figuras ya consolidadas recibió tanto apoyo de la gente como Vozinha. El portero caboverdiano fue el más votado con el 39.6 % de las preferencias.
Cabe recordar que, durante el certamen, el guardameta de los Tiburones Azules disputó cuatro partidos, en los que realizó un total de 18 atajadas y dejó dos porterías a cero. Además, enfrentó a los dos finalistas: dejó su arco en blanco ante la campeona España en la fase de grupos y mandó a los tiempos extras a Argentina en los dieciseisavos de final.
Porcentaje de votos recibidos:
- Vozinha (POR | CPV) — 39.6 %
- Mbappé (DEL | FRA) — 29.8 %
- Bellingham (MED | ENG) — 29.02 %
- Haaland (DEL | NOR) — 27.46 %
- Cucurella (DEF | ESP) — 22.56 %
- Messi (DEL | ARG) — 22.17 %
- Olise (MED | FRA) — 18.94 %
- Porro (DEF | ESP) — 18.74 %
- Rodri (MED | ESP) — 15.34 %
- Upamecano (DEF | FRA) — 14.93 %
- Lisandro Martínez (DEF | ARG) — 10.28 %
México y Julián Quiñones quedan fuera
Previo a la votación, Julián Quiñones aparecía como el único mexicano nominado para conformar el equipo, tras haber sido el máximo goleador del Tricolor durante la justa con cuatro tantos. A pesar de ello, no le fue suficiente para pasar el corte final.
Otras figuras que también quedaron fuera son el defensor español y ganador del premio al Mejor Futbolista Joven, Pau Cubarsí. Asimismo, Vozinha terminó dejando fuera de la contienda a los arqueros finalistas, Emiliano "Dibu" Martínez, de Argentina, y Unai Simón, de España, este último ganador del Guante de Oro del certamen.