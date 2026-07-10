Las claves del España vs Bélgica: el duelo de cuartos que vale una semifinal
España y Bélgica se juegan este viernes 10 de julio un boleto a las semifinales del Mundial 2026, en el Estadio de Los Ángeles. Será a las 13:00 horas de la Ciudad de México. La Roja busca meterse entre las cuatro mejores del mundo por segunda vez en su historia, algo que solo logró cuando fue campeona en Sudáfrica 2010.
Enfrente tendrá a una Bélgica que llega crecida y con su ataque en su mejor momento. Estas son las claves del partido.
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La muralla española contra el ataque belga
El gran duelo del partido enfrenta la mejor defensa del torneo contra uno de los ataques más peligrosos. España no ha recibido un solo gol en todo el Mundial y arrastra cinco partidos seguidos con la portería a cero. Ese registro tiene además tintes históricos: sumado al cierre de Qatar 2022, la Roja se convirtió en la primera selección en la historia de los Mundiales que no encaja gol en seis partidos consecutivos, una marca que la confirma como la más sólida del planeta.
Del otro lado, Bélgica llega de golear 4-1 a Estados Unidos y presume de un ataque letal en las transiciones. Si la zaga española mantiene el orden, tiene medio partido ganado. Si Bélgica encuentra espacios a la contra, puede hacer daño.
Lamine Yamal, el desequilibrio de la Roja
España tiene en Lamine Yamal a su gran arma para romper cualquier defensa. El extremo es el jugador más desequilibrante del equipo y el que puede inventar el gol en cualquier momento. Junto a la conducción de Pedri y el orden de Rodri en el mediocampo, España tiene el talento para dominar la pelota y generar peligro. La clave será convertir ese dominio en ocasiones claras, algo que le costó ante Portugal.
De Ketelaere y De Bruyne, el peligro belga
Bélgica tiene nombres de sobra para lastimar. Charles De Ketelaere llega encendido tras el doblete que hundió a Estados Unidos, y es la principal amenaza ofensiva del equipo de Rudi García. A él se suman Romelu Lukaku en el área y la magia de un veterano Kevin De Bruyne, que pese a su edad sigue siendo capaz de decidir un partido con un solo pase. España tendrá que vigilar de cerca a esos hombres para no llevarse una sorpresa.
El factor Courtois en la portería
En el arco belga está uno de los mejores porteros del mundo, Thibaut Courtois, viejo conocido del futbol español por su etapa en el Real Madrid. Su presencia bajo los tres palos puede ser determinante en un partido que se anticipa cerrado y de pocas ocasiones. Si España genera poco, tendrá que superar a un guardameta que gana partidos él solo. El duelo del ataque español contra Courtois puede marcar la eliminatoria.
Un partido de estilos opuestos
La gran clave táctica es el choque de dos formas distintas de entender el juego. España quiere la pelota, maneja los tiempos y ataca de forma posicional, mientras que Bélgica se siente cómoda cediendo el balón para golpear a la contra con la velocidad de sus atacantes. El equipo que imponga su estilo mandará en el partido. Si España controla el ritmo, asfixia a Bélgica; si el juego se abre y se vuelve loco, los belgas tienen con qué aprovecharlo.
El historial y el momento
España parte con una ligera ventaja por su solidez y su gran momento, pero el historial mundialista está igualado. Las dos selecciones ya se cruzaron en Copas del Mundo: Bélgica ganó en México 1986 por penales y España se tomó revancha en Italia 1990. Ahora, con una semifinal en juego, la Roja quiere confirmar su candidatura al título y Bélgica sueña con dar la campanada. El que gane seguirá con vida rumbo al partido contra el vencedor de Marruecos y Francia.
España no encaja un gol en seis partidos y sueña con volver a unas semifinales quince años después. Bélgica llega con hambre, con gol y sin nada que perder. El viernes, en Los Ángeles, la Roja tendrá que confirmar que esta generación está hecha para las noches grandes. La historia espera, y solo hay un lugar en semifinales.