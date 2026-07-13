Las duplas Mbappé-Dembelé y Kane-Bellingham entre las mejores de las Copas del Mundo
Los goles están marcando el ritmo de Norteamérica 2026. A falta de las semifinales, cinco futbolistas ya alcanzaron al menos seis anotaciones y dos duplas ofensivas, las de Francia e Inglaterra, están firmando una actuación que no se veía desde el Mundial de Corea-Japón 2002.
Dentro del Top 6 de goleadores del Mundial aparecen Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, por Francia, así como Harry Kane y Jude Bellingham, por Inglaterra. Entre los cuatro acumulan 25 goles, una cifra que ha sido determinante para que ambas selecciones se mantengan con vida en la lucha por el título.
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Con esos registros, las duplas de franceses e ingleses se convirtieron en las más goleadoras en una misma Copa del Mundo desde Corea-Japón 2002, además de ingresar a una selecta lista integrada por apenas otras tres parejas de futbolistas que marcaron al menos cinco goles cada uno en una edición mundialista.
LAS DUPLAS QUE LIDERAN EL CAMINO
Mbappé y Dembélé acumulan 13 goles con la selección francesa. Ocho pertenecen al delantero del Real Madrid y cinco al atacante del Paris Saint-Germain.
De esos ocho tantos, Mbappé registra tres dobletes, conseguidos frente a Senegal, Irak y Suecia, lo que lo mantiene en la cima de la tabla de goleadores junto a Lionel Messi. Por su parte, Dembélé firmó un hat-trick contra Noruega como parte de sus cinco anotaciones.
Del lado de Inglaterra, Kane y Bellingham suman 12 goles entre ambos y, junto con el único tanto de Marcus Rashford, son los únicos jugadores ingleses que han marcado en el torneo.
Harry Kane ha conseguido dos dobletes, ante Croacia y la República Democrática del Congo, para llegar a seis anotaciones. Jude Bellingham también registra dos dobletes, frente a México y Noruega, con los que alcanzó la misma cifra goleadora que su compañero.
LAS MEJORES PAREJAS GOLEADORAS EN LOS MUNDIALES
Con sus 13 y 12 anotaciones, respectivamente, las duplas de Francia e Inglaterra protagonizan la mejor producción ofensiva de dos compañeros de selección desde lo conseguido por Ronaldo (8 goles) y Rivaldo (5) en Corea-Japón 2002, cuando Brasil levantó el título mundial.
Antes de ellos, la primera pareja en la historia en registrar cinco goles cada uno fue la integrada por los húngaros György Sarosi y Gyula Zsengellér en Francia 1938, con 10 tantos entre ambos.
Veinte años después aparecieron Pelé y Vavá, quienes anotaron seis y cinco goles, respectivamente, para sumar 11 tantos y conducir a Brasil a conquistar su primera Copa del Mundo en Suecia 1958.
En Alemania 1974, los polacos Grzegorz Lato y Andrzej Szarmach también dejaron su huella con siete y cinco anotaciones, respectivamente, para impulsar a Polonia al tercer lugar del torneo.
Hasta el momento, la dupla de Bellingham y Kane es la única en la historia de los Mundiales en la que ambos futbolistas superan la barrera de los cinco goles dentro de una misma edición.
MBAPPÉ Y BELLINGHAM TAMBIÉN HACEN HISTORIA CON EL REAL MADRID
Además de liderar a sus selecciones, Mbappé y Bellingham también impulsaron un registro histórico para el Real Madrid.
Con sus 14 goles combinados, el conjunto merengue se convirtió en el club que más anotaciones ha aportado en una sola Copa del Mundo, con 19, marca que se completa con los cuatro tantos de Vinícius Jr. y uno de Arda Güler.