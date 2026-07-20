Las joyas del Mundial 2026: el once ideal de las grandes revelaciones del torneo
La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 no solo coronó a España como campeona del mundo, también sirvió como la vitrina perfecta para una nueva generación de futbolistas que aprovecharon el escaparate más importante del futbol internacional para confirmar su talento o darse a conocer ante el planeta.
Algunos ya apuntaban a convertirse en estrellas antes del torneo, mientras que otros sorprendieron con actuaciones que hoy los colocan en la órbita de algunos de los clubes más importantes de Europa. Desde el mexicano Gilberto Mora hasta el paraguayo Orlando Gill, este es el once ideal de las revelaciones que dejó el Mundial 2026.
Te puede interesar: Las cinco historias que definieron el Mundial 2026
Orlando Gill lidera la portería
El guardameta paraguayo fue una de las grandes sorpresas del torneo. A sus 26 años, Orlando Gill se convirtió en el portero con más atajadas del Mundial con 28 intervenciones y se metió en la conversación por el Guante de Oro gracias a sus destacadas actuaciones bajo los tres postes.
Sus números no han pasado desapercibidos y diversos reportes lo colocan en el radar del Bayern Múnich para el próximo mercado de fichajes.
Una defensa de presente y mucho futuro
La línea defensiva está encabezada por Nico O'Reilly, futbolista del Manchester City que fue pieza fundamental de la selección inglesa gracias a su versatilidad y precisión con el balón. El lateral zurdo registró cerca del 90% de efectividad en sus pases a lo largo del certamen.
Junto a él aparece Pau Cubarsí, quien con apenas 19 años confirmó por qué es considerado uno de los centrales con mayor proyección del futbol mundial. El jugador del Barcelona fue un pilar en la defensa de la España campeona del mundo.
Completa la zaga Lopes Cabral, una de las grandes revelaciones de Cabo Verde. El defensor no solo destacó por su solidez defensiva, sino también por marcar uno de los goles más espectaculares del torneo en el empate frente a Argentina durante los tiempos extra.
Gilberto Mora encabeza el mediocampo revelación
El mediocampo reúne juventud, talento y proyección internacional. Gustavo Puerta se consolidó como el motor de Colombia, mientras que el sueco Lucas Bergvall dejó destellos de la enorme calidad que ha despertado el interés de varios clubes de la Premier League.
A ellos se suma Ayyoub Bouaddi, la joya marroquí de apenas 18 años que sorprendió por su madurez futbolística y que ya es seguido de cerca por algunos de los equipos más poderosos de Europa.
El representante mexicano en este once es Gilberto Mora. Con apenas 17 años, el futbolista de Xolos de Tijuana se ganó un lugar en el once titular del Tri y demostró personalidad para asumir la responsabilidad en uno de los escenarios más exigentes del futbol mundial. Su nombre ya comienza a sonar con fuerza para dar el salto al futbol europeo en los próximos meses.
El ataque que conquistó el Mundial 2026
El frente ofensivo está conformado por tres futbolistas que incrementaron considerablemente su valor de mercado durante el torneo.
Antonio Nusa fue la gran figura de la sorprendente selección de Noruega gracias a su velocidad y desequilibrio por las bandas. Yan Diomande confirmó su enorme potencial con Costa de Marfil y, tras su participación mundialista, el París Saint-Germain cerró su incorporación.
Finalmente, Johan Manzambi brilló con Suiza antes de sufrir una lesión que lo marginó en la fase final del torneo. Aun así, cerró su participación con tres goles y dos asistencias, números suficientes para despertar el interés del Aston Villa, que desembolsó 70 millones de euros por sus servicios.
El Mundial 2026 terminó, pero también marcó el inicio de una nueva generación de futbolistas que apunta a convertirse en protagonista del futbol internacional rumbo a 2030.