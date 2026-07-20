Rey sin corona; los 15 récords que rompió Messi en el Mundial 2026
Este domingo 19 de julio pudo haber sido el último partido de Lionel Messi en una Copa Mundial. Si bien no fue el cierre que él quería al caer en la gran final, el torneo del astro argentino pasará a la historia, ya que no necesitó de una corona para romper hasta 15 récords.
Desde su primer minuto en Norteamérica 2026, el "10" de La Albiceleste dejó su huella al convertirse en el primer futbolista en disputar seis Copas Mundiales. A pesar de que unos días después fue alcanzado por Cristiano Ronaldo, el argentino puede presumir de haber sido quien rompió primero esa barrera.
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Pero Lionel Messi no paró ahí. Con goles, asistencias e incluso con su sola presencia en la cancha, hizo de este uno de los torneos más importantes de su carrera en términos estadísticos. Su nombre quedó inscrito en lo más alto de diversas marcas, tanto con la selección argentina como en la historia de los Mundiales, alcanzando cifras que llevaban vigentes durante décadas e imponiendo otras que podrían tardar mucho tiempo en ser superadas.
Los récords que rompió Lionel Messi
1.- Futbolista con más Mundiales jugados: 6 Copas (empatado con Cristiano Ronaldo).
2.- Más partidos en Mundiales: 34 juegos.
3.- Más titularidades en Mundiales: 32 partidos.
4.- Más finales de Mundial disputadas: 3 finales (empatado con Cafú y Lothar Matthäus).
5.- Más partidos consecutivos anotando en Mundiales: 9 juegos (entre 2022 y 2026).
6.- Más asistencias en Mundiales: 12 pases de gol.
7.- El futbolista más veterano en marcar un hat-trick en un Mundial: 38 años y 357 días.
8.- Más partidos ganados por un jugador en Copas Mundiales: 21 victorias.
9.- Futbolista con más minutos jugados en Copas Mundiales: 3,145 minutos.
10.- Más goles desde fuera del área en Mundiales: 5 goles (empatado con Rivelino).
11.- Más contribuciones de gol en Mundiales: 33 (21 goles y 12 asistencias).
12.- Más penales fallados en la historia de los Mundiales: 4 penales errados (incluyendo tandas).
13.- Más partidos como capitán en Mundiales: 26 encuentros.
14.- Más partidos con la selección argentina: 207 juegos.
15.- Máximo goleador histórico de la selección argentina: 125 goles.
Se le 'escapó' el récord absoluto de goles
Aun así, Messi se quedó con una espina clavada: el récord del máximo goleador en la historia de las Copas Mundiales.
El argentino, en su segundo partido de la Fase de Grupos y gracias a un doblete, rompió la marca anterior de 16 tantos que ostentaba el alemán Miroslav Klose. Incluso, el rosarino extendió su propia cuenta hasta las 21 anotaciones y se mantuvo como el dueño absoluto del récord durante 25 días.
Sin embargo, apenas un día antes de que terminara el Mundial, el francés Kylian Mbappé lo superó en el partido por el tercer lugar al llegar a 22 anotaciones en la historia del torneo.
Aun así, la huella de Lionel Messi en las Copas del Mundo es eterna y va mucho más allá de una tabla de goleo. A sus 39 años, el argentino se despidió —al menos por ahora— como el futbolista con más partidos, minutos, asistencias y triunfos en la historia de los Mundiales, dejando un legado que parece destinado a perdurar por décadas.