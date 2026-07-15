Lionel Scaloni pide no mezclar política y fútbol previo al Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026
El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, pidió a la prensa y a la afición no politizar el encuentro ante Inglaterra. Incluso, cuestionó aquellas posturas que buscan comparar un partido de Copa Mundial con un suceso como la Guerra de Malvinas.
"Es un partido de fútbol, no hay otra, mezclarlo sería una locura. En esta época en la que vivimos están pasando cosas en otro lado del mundo y criticamos que haya guerra. Y si yo me voy a poner a decir que (este partido es) más que un partido de fútbol, me parece una locura", mencionó.
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Lo anterior lo señaló en la conferencia de prensa previa al juego de semifinales que argentinos e ingleses disputarán este miércoles 15 de julio. El estratega aseguró que todavía hay un recuerdo de aquel conflicto bélico que tuvieron ambas naciones en 1982, y en el que fallecieron 649 soldados argentinos. Sin embargo, se rehusó a que esta fuera una razón para encender la rivalidad en el plano deportivo.
"Que nosotros como argentinos tengamos memoria de esa gente que fue ahí, sobre todo de la gente que ha perdido a sus seres queridos y todo eso, eso es lógico. Pero no mezclemos las cosas, por favor. ¿Qué culpa tienen los jugadores, qué culpa tiene la gente de ahora?", afirmó.
Yo no pedí jugar con la camiseta azul
Lo que aceptó rememorar fue el partido entre argentinos e ingleses de México 1986. Declaró que toda persona que se diga amante de este deporte sabe lo que pasó, haciendo alusión al Gol del Siglo de Diego Armando Maradona, donde eludió a cinco rivales antes de mandar el balón a las redes.
"Creo que todo el mundo recuerda ese partido, la actuación de Diego y, sobre todo, el segundo gol, que quedará guardado en nuestros corazones por lo lindo del gol... y más con los relatos de esa época que son todavía aún más emotivos", comentó el entrenador.
Aun así, respecto a las comparaciones que han surgido dado que volverán a utilizar la camiseta azul de visitante, así como ocurrió hace 40 años, detalló que no le da importancia. "Yo no pedí jugar con la azul, no sé quién fue. A lo mejor es una tradición, no sé", explicó.
Valorar lo que han hecho y lo que hicieron las selecciones del pasado
Acerca de la forma en la que han llegado a esta ronda y cómo se encuentra el equipo físicamente, Scaloni exclamó que sinceramente le da igual. El entrenador argentino pidió que más bien se le diera valor a los resultados de un proceso que los ha vuelto a colocar entre los cuatro mejores del mundo.
"Llegar a una semifinal de un mundial yo lo hubiera firmado; llegar como sea, me da igual. No tengo ningún reproche (...) Creo que en la distancia que estábamos y con las selecciones que han quedado afuera es un gran logro y lo tendríamos que tomar como tal".
De igual manera, pidió a la afición de su país que hiciera una reflexión acerca de aquellas selecciones argentinas que se quedaron cerca de la gloria. Indicó que, así como hoy se celebra llegar a una semifinal, también se le dé importancia al esfuerzo que esas escuadras hicieron para llegar a una final, más allá de no haber quedado campeones.
"Cuando hace 10 años, a los que jugaron una final mundial en 2014, una final de Copa América en 2015 y una final de Copa América en 2016, a mí me hubiera gustado que todo el mundo salga a la calle y festeje. Me pareció increíble lo que ha hecho la gente ahora".
Cabe recordar que, durante dicho periodo, la Albiceleste fue blanco de críticas por no poder terminar con la sequía de títulos que arrastraba desde 1993. Incluso, el propio Lionel Messi, que fue parte de esos combinados, renunció temporalmente al equipo tras caer en la Copa América Centenario 2016. Aunque después, fue él quien como capitán acabó con la racha en la Copa América de 2021 y la de 2025, bordando además la tercera estrella en el escudo tras coronarse en Qatar 2022.
España, va de menos a más
Respecto al primer finalista de este mundial, España, Scaloni felicitó al conjunto europeo y resaltó el nivel que mostraron ante Francia. También destacó el proceso que han tenido para superar las adversidades al inicio del torneo, luego de empezar con un empate ante Cabo Verde para ahora estar en el duelo por el título.
"Me pareció justo, justo ganador. La verdad que ha hecho un gran trabajo en el partido de hoy. Como venía diciendo, está yendo de menos a más y creo que hoy fue el partido más completo del Mundial", aseveró.
Asimismo, felicitó a su colega de profesión, Luis de la Fuente, por el trabajo que ha realizado, y expresó su admiración y la buena relación que ambos tienen. También jugó con la posibilidad de hablar con él por teléfono si Argentina perdía, pero mostrando confianza en que iban a ganar para que, como rivales, no se pudiera realizar esa llamada previa a la gran cita.
"Luis, qué te voy a decir, contento, contento por él porque la verdad que se lo merece, es un gran tipo y a mí siempre me ha ayudado (...) Si no nos va bien, lo llamo e intento darle una mano. Pero vamos a pensar en positivo y vamos a pensar que a nosotros nos va a ir bien y que no va a haber llamada", puntualizó.
Cabe recordar que el ganador del duelo entre Inglaterra y Argentina enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio en Nueva Jersey por la máxima corona del fútbol mundial.