Maradona: de la rivalidad con Inglaterra a su amistad con las estrellas del rock británico
Durante décadas, Diego Armando Maradona representó para millones de argentinos el símbolo de la revancha deportiva frente a Inglaterra. La victoria de Argentina sobre los ingleses en los Cuartos de Final del Mundial de México 1986, marcada por "La Mano de Dios" y el llamado "Gol del Siglo", quedó ligada para siempre al conflicto de las Islas Malvinas y convirtió aquel partido en mucho más que un encuentro de futbol.
Sin embargo, fuera de la cancha existió otra faceta menos conocida del "10": la estrecha relación que mantuvo con algunos de los músicos británicos más influyentes de las últimas décadas. Mientras el futbol alimentaba una rivalidad histórica, el rock construía puentes entre dos mundos que parecían irreconciliables.
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‘El 10’ y Queen
La imagen más icónica de esa historia se remonta al 8 de marzo de 1981, cuando Queen ofreció uno de los conciertos más recordados de su gira por Argentina en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield.
Maradona, entonces figura de Boca Juniors y con apenas 20 años, fue invitado a los camerinos para conocer a Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. El fotógrafo oficial de la banda, Neal Preston, inmortalizó el encuentro con una fotografía que se convertiría en una de las más famosas en la historia del deporte y la música.
Aquella noche, Mercury sorprendió a las más de 40 mil personas reunidas en el estadio al invitar al futbolista al escenario. "Me gustaría presentar a un amigo nuestro y de ustedes: Maradona", anunció el vocalista antes de que Diego tomara el micrófono para agradecer a la banda y presentar "Another One Bites the Dust". La escena resulta todavía más llamativa vista en perspectiva: ocurrió más de un año antes de la Guerra de las Malvinas y cinco años antes del histórico Argentina-Inglaterra en el Mundial de 1986.
Con el paso del tiempo, el propio Maradona recordaría aquella experiencia con humor. "Me regalaron todo, lástima que eran ingleses", comentó alguna vez entre risas al evocar su encuentro con Queen, dejando claro que el contexto futbolístico nunca impidió su admiración por la música británica.
Maradona con Oasis
A finales de los años noventa llegó otro encuentro que también quedó inmortalizado en fotografías. Durante una visita de Oasis a Buenos Aires, Liam y Noel Gallagher conocieron a Maradona en un hotel de la capital argentina.
La reunión, rodeada de anécdotas extravagantes narradas por los propios hermanos Gallagher, dio origen a otra de las imágenes más famosas del futbolista junto a músicos ingleses. Liam contó años después que Diego dominaba una tapa de botella como si fuera un balón y recordó el carisma que irradiaba el campeón del mundo, mientras Noel describió la experiencia como tan intimidante como inolvidable.
La admiración, además, fue mutua. Los Gallagher nunca ocultaron el respeto que sentían por Maradona, a quien consideraban uno de los grandes íconos del deporte mundial. Ese vínculo quedó nuevamente de manifiesto cuando Oasis regresó a Argentina en 2025 y proyectó una imagen del "Diez" durante la interpretación de "Live Forever", mientras Liam le dedicó "Rock 'N' Roll Star" desde el escenario.
El adiós a Maradona
Cuando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, los homenajes desde el Reino Unido fueron inmediatos. Queen publicó en sus redes sociales la histórica fotografía de 1981 y despidió al argentino como una leyenda del futbol. Brian May recordó con afecto el tiempo que compartieron en Buenos Aires e incluso señaló que la camiseta que llevaba Diego en aquella imagen había sido un regalo suyo.
Liam Gallagher también expresó públicamente su admiración por el campeón del mundo, mientras otros artistas británicos se sumaron a las muestras de respeto hacia quien trascendió cualquier frontera deportiva.
La historia deja una curiosa paradoja. Maradona fue el rostro más visible de la rivalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra y convirtió el triunfo de 1986 en un episodio cargado de simbolismo nacional. Pero al mismo tiempo, fuera del terreno de juego cultivó amistades, encuentros memorables y un respeto mutuo con algunos de los músicos ingleses más importantes de su generación.
Porque si el futbol dividió durante años a argentinos e ingleses, el rock demostró que había un lenguaje capaz de reunirlos. Y en ese escenario, Diego Armando Maradona también encontró un lugar entre las grandes estrellas británicas.