¡Repite Gilberto Mora! Lista la alineación de la selección mexicana para enfrentarse a Ecuador
Javier Aguirre opta por Erik Lira y Luis Romo en la media cancha, dejando en la banca a Edson Álvarez.
Ya es oficial la alineación de la selección mexicana para el partido contra Ecuador, dentro de los 16vos de final del Mundial 2026.
El duelo es este martes 30 de junio en la cancha del Estadio Azteca ante más de 82 mil espectadores.
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El 11 del Tri es con Raúl ‘Tala’ Rangel en la portería; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallrdo en la defensa; Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora en la media cancha; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez son el ya tradicional tridente ofensivo.
Edson Álvarez se quedó en la banca, al igual que Brian Gutiérrez.
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