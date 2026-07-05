Los 5 duelos que pueden decidir el México vs Inglaterra en los octavos del Mundial
México e Inglaterra se ven las caras este domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, con un boleto a los cuartos de final en juego. El Tri llega con paso perfecto, cuatro victorias en cuatro partidos y sin recibir un solo gol en todo el torneo, la mejor racha defensiva de esta Copa del Mundo. Enfrente estará una Inglaterra que sufrió para avanzar, pero que tiene individualidades de sobra para hacer daño. El partido se puede definir en los duelos personales, y aquí están los cinco más importantes.
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César Montes vs Harry Kane
Es el duelo estelar de la tarde, el que puede marcar el partido. César Montes carga con la responsabilidad de frenar al capitán inglés, máximo goleador histórico de Inglaterra y una de las máquinas de gol más letales del mundo. Kane llega encendido, con cinco goles en el torneo, en plena pelea por la Bota de Oro, y viene de rescatar a su selección ante la República Democrática del Congo con un doblete que lo llevó a 13 goles en Copas del Mundo, cifra con la que superó a Pelé y se metió entre los grandes anotadores de la historia mundialista.
Montes tendrá que estar perfecto en el marcaje, ganar los duelos aéreos y no regalarle ni una, porque Kane castiga con una sola pelota. La muralla mexicana que no ha recibido gol en el Mundial tendrá su prueba más dura.
Raúl Jiménez vs Jordan Pickford
Este es el duelo con más historia personal de todo el partido, y no es casualidad. Raúl Jiménez tiene a Jordan Pickford como su víctima favorita: le ha marcado seis goles a lo largo de su carrera en Europa, más que a cualquier otro portero.
Cinco de esos tantos llegaron con la playera del Wolverhampton y uno más con el Fulham, todos ante el Everton en la Premier League. Ahora se reencuentran por primera vez en una Copa del Mundo, con el delantero mexicano en un gran momento y con la puntería intacta desde los once pasos, donde es letal. Si hay un jugador que sabe cómo vencer a Pickford, ese es Raúl, y lo hará arropado por el Estadio Ciudad de México.
Gilberto Mora vs Jude Bellingham
El duelo generacional en el corazón del mediocampo. De un lado, Gilberto Mora, la joya mexicana de 17 años que ha sido una de las revelaciones del torneo. Del otro, Jude Bellingham, la gran figura del mediocampo inglés, elegante, completo y con enorme personalidad, capaz de recuperar, filtrar el pase y llegar al gol. Bellingham es el motor de Inglaterra y el que le da ritmo al equipo.
Si Mora logra incomodarlo y quitarle tiempo y espacio, México puede cortar el suministro de los Tres Leones. Es el joven contra el consagrado, y el que gane esa zona mandará en el partido.
Erik Lira vs Declan Rice
La batalla en la contención, esa que casi nunca sale en las portadas pero que decide los partidos grandes. Declan Rice es el ancla del mediocampo inglés, el que recupera, ordena y le da equilibrio a todo el equipo para que Bellingham y compañía ataquen con libertad.
Erik Lira tendrá la misión de ganarle esa zona, cortarle los circuitos y no dejarlo jugar cómodo. Si Lira le gana el duelo a Rice, México se adueña del mediocampo y le quita a Inglaterra su base para construir. Es un choque de dos jugadores que hacen el trabajo sucio, y el que se imponga le dará el control a su equipo.
Julián Quiñones vs Djed Spence
El máximo goleador de México en este Mundial tendrá su duelo directo por la banda derecha inglesa. Julián Quiñones llega con tres goles en cuatro partidos, cifra que lo colocó entre los grandes anotadores mexicanos en la historia de las Copas del Mundo.
Enfrente estará Djed Spence, que tomó el lugar del lesionado Reece James en el lateral derecho. Quiñones tendrá que ganarle la espalda, correr a su costado y aprovechar cada descuido, porque vive del olfato y castiga con una sola pelota. Abrió el marcador del torneo ante Sudáfrica, repitió frente a la República Checa y volvió a marcar contra Ecuador para meter al Tri en octavos. Si Spence le deja un solo espacio, Quiñones lo aprovecha.
El factor que puede desequilibrar todo
Más allá de los duelos individuales, hay un elemento que juega a favor de México y que el propio Thomas Tuchel reconoció como un obstáculo enorme: la altura. Los 2,240 metros sobre el nivel del mar del Estadio Ciudad de México son una preocupación real para el plantel inglés, que no ha tenido tiempo de adaptarse.
El técnico alemán admitió que resulta físicamente imposible aclimatarse a la altitud en tan pocos días. Sumado al calor, al aliento de una afición que empujará los 90 minutos y a un estadio donde México casi no pierde, el ambiente puede ser el sexto duelo, el que incline la balanza cuando las piernas inglesas empiecen a pesar en la recta final.
Inglaterra tiene la calidad individual y el historial a su favor. México tiene la solidez, el orden, la localía y la ilusión de todo un país. El Tri no llega a unos cuartos de final desde 1986, cuarenta años atrás, cuando también fue anfitrión. El domingo, en el Estadio Ciudad de México, estos duelos dirán quién avanza a la siguiente ronda.