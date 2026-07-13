Los árbitros más y menos activos durante la Copa del Mundo, ¿cómo les fue a los mexicanos?
Restan solo cuatro partidos en la Copa del Mundo 2026 y son pocas las oportunidades que quedan para los más de 50 árbitros que llegaron al torneo con la intención de dirigir las instancias más importantes de la competencia.
Tras el recorte realizado después de la ronda de octavos de final, apenas la mitad de los colegiados continúan con la ilusión de pitar la gran final de Norteamérica 2026. Dentro de todas las nacionalidades que representan al arbitraje de la FIFA, muchos solo pudieron pitar un encuentro durante el mes y medio que dura el certamen, mientras que otros ya van por su cuarta participación.
Te puede interesar: Árbitro mexicano César Arturo Ramos termina su participación en el Mundial 2026
Los que más representantes aportan son la UEFA, que cuenta con 15 colegiados; le siguen la Conmebol, la Concacaf y la AFC, que cuentan con 11, 9 y 8 árbitros, respectivamente. Las confederaciones con menor representación son la CAF, con seis, y la OFC, con apenas un representante.
UEFA
El árbitro español Alejandro José Hernández únicamente dirigió un encuentro en el Mundial, al igual que Szymon Marciniak, de Polonia. Con dos participaciones están Félix Zwayer, de Alemania; István Kovács, de Rumania; Espen Eskås, de Noruega; y Slavko Vinčić, de Eslovenia.
Con tres partidos dirigidos aparecen François Letexier, de Francia; Danny Makkelie, de Países Bajos; Maurizio Mariani, de Italia; Glenn Nyberg, de Suecia; João Pinheiro, de Portugal; y Anthony Taylor, de Inglaterra. Los únicos dos con cuatro partidos dirigidos hasta el momento son Clément Turpin, de Francia, y Michael Oliver, de Inglaterra. También está el caso del suizo Sandro Schärer, quien fue llamado como árbitro principal, pero solo tuvo participación como cuarto oficial.
CONMEBOL
De los 11 representantes de Sudamérica, Juan Gabriel Benítez, de Paraguay; Cristián Garay, de Chile; y Darío Herrera, de Argentina, dirigieron un solo encuentro. Raphael Claus y Ramón Abatti, de Brasil, así como Gustavo Tejera, de Uruguay, estuvieron al frente de dos partidos.
Los que más veces han dirigido fueron Jesús Valenzuela, de Venezuela; Facundo Tello y Yael Falcón, de Argentina, con tres participaciones cada uno. Por su parte, Kevin Ortega, de Perú, y Andrés Rojas, de Colombia, únicamente estuvieron presentes como cuartos árbitros.
CONCACAF
En la Concacaf, la mexicana Katia García es la única que dirigió solo un partido. Con dos participaciones están la estadounidense Tori Penso y el mexicano César Ramos.
Con tres encuentros aparecen Juan Gabriel Calderón, de Costa Rica; Ismail Elfath, de Estados Unidos; Drew Fischer, de Canadá; y Saíd Martínez, de Honduras. De los países anfitriones, México fue el que tuvo menor participación, con las dos designaciones de Ramos Palazuelos. El árbitro con más apariciones de la confederación hasta el momento es Iván Barton, de El Salvador, con cuatro.
El único que no tuvo participación como árbitro central fue el jamaicano Oshane Nation, que únicamente fungió como cuarto oficial.
AFC
Por ahora, ni Khalid Al-Turais, de Arabia Saudita, ni Yusuke Araki, de Japón, han dirigido un partido en lo que va de la Copa del Mundo. Con una participación están Ma Ning, de China, y Omar Al Ali, de Emiratos Árabes Unidos; el único con dos encuentros dirigidos es el qatarí Abdulrahman Al-Jassim.
Con tres partidos dirigidos están el australiano Alireza Faghani, Adham Makhadmeh, de Jordania, y el uzbeko Ilgiz Tantashev.
CAF
De África, Dahane Beida, de Mauritania, dirigió un partido; Pierre Atcho, de Gabón; Mustapha Ghorbal, de Argelia; y Amin Mohamed Omar, de Egipto, han dirigido dos; mientras que Jalal Jayed, de Marruecos, suma tres designaciones.
Abongile Tom, de Sudáfrica, fue el único que no dirigió ningún encuentro, mientras que el colegiado somalí Omar Albdulkadir no pudo entrar a Estados Unidos al inicio del torneo y no formó parte de la justa.
OFC
El único representante de Oceanía fue Campbell-Kirk Kawana-Waugh, de Nueva Zelanda, pero solo estuvo presente como cuarto árbitro.
En general, a falta de cuatro partidos para el final del torneo, solamente tres árbitros han dirigido cuatro encuentros: Iván Barton, de El Salvador; Clément Turpin, de Francia; y Michael Oliver, de Inglaterra.