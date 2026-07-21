¡Los pusieron a trabajar! Los cinco arqueros con más atajadas en la Copa del Mundo 2026
Dentro de las votaciones para los mejores porteros de la Copa del Mundo, un nombre no estuvo presente en la lista: el de Orlando Gill, guardameta paraguayo que fue figura en los partidos de eliminación directa para que su selección llegara hasta los octavos de final.
Y es que el guaraní se convirtió, en tan solo cinco partidos disputados, en el arquero que más atajadas tuvo en todo el torneo, convirtiéndose en pieza clave para que Paraguay sorprendiera y eliminara a Alemania en los dieciseisavos de final desde los 11 pasos.
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En el duelo de octavos ante Francia también fue parte importante para que los sudamericanos únicamente perdieran por un gol. En aquella ocasión se quedó con el premio al mejor jugador, por lo que sorprende su ausencia en la lista de mejores arqueros del certamen.
LOS MEJORES DEL TORNEO
Dentro de los cinco guardametas con más atajadas en el torneo, cuatro de ellos llegaron hasta la veintena de salvadas, lo que permitió que sus equipos lograran resultados históricos.
ORLANDO GILL.- El ya mencionado paraguayo sumó 23 atajadas en cinco partidos jugados. En el juego inaugural detuvo cuatro disparos y fue gracias a sus intervenciones que la goleada que recibió Paraguay por 4-1 no fuera mayor.
En sus siguientes dos partidos de fase de grupos, ante Turquía y Australia, dejó su arco en ceros tras sumar 10 atajadas: 5 ante los turcos y 5 contra los australianos. Su mejor actuación la dio ante Alemania, que durante 120 minutos solo pudo anotarle un gol y vio cómo otros seis disparos eran atajados; sumado a ello están las dos atrapadas en la tanda de penales para avanzar de ronda.
En el partido de octavos logró otras tres salvadas que le dieron el MVP del partido y sus 23 atajadas de todo el torneo.
EMILIANO MARTÍNEZ.- El argentino llegó a la gran final contra España en el lugar 28 de la lista de porteros con apenas nueve atajadas, pero la constante presencia de los españoles en su arco hizo que terminara en el segundo puesto con 20 salvadas en total, sumando 11 únicamente en ese partido.
ELOY ROOM.- Un caso similar es el del guardameta de Curazao, que sumó la mayoría de sus atrapadas en un solo partido. Fue en el encuentro de fase de grupos ante Ecuador, en donde los caribeños consiguieron el primer punto de su historia, en parte gracias a Room y sus 16 atajadas, la mayor cantidad en un solo partido del torneo. Otras cuatro ante Alemania y Costa de Marfil lo ponen empatado con el “Dibu” con 20 salvadas.
GREGOR KOBEL.- El arquero de Suiza también fue uno de los que más trabajó, sobre todo en la fase de grupos. El máximo de atajadas que tuvo fue ante Canadá en la victoria suiza de 2-1, en donde el guardameta le permitió a su equipo obtener la victoria que le aseguró el primer lugar; su segundo juego más laborioso fue contra Argentina, en donde atajó cuatro balones para sumar un total de 20 salvadas en seis partidos.
DIOGO COSTA.- El top de atajadores lo cierra el arquero de Portugal, que con 19 salvadas se cuela entre los mejores cinco. Sus partidos más destacados fueron ante Colombia y Croacia, en donde realizó seis atajadas en cada uno. Otras cinco ante España no le permitieron a su equipo evitar la derrota contra los ibéricos, que lo eliminaron en octavos de final.
LOS CASI IMBATIBLES
Están también los casos de Raúl Rangel y Unai Simón, que únicamente recibieron gol en un partido. El mexicano logró sumar hasta cuatro juegos consecutivos sin recibir anotación hasta que se topó con Inglaterra en los octavos de final, en donde recibió tres goles; el buen desempeño de su defensa le permitió no ser tan exigido y terminó con ocho atajadas en el torneo.
El caso del español es similar, pues solamente recibió gol en un partido, el de cuartos de final ante Bélgica, pero aquí solamente fue un tanto el que permitió en todo el Mundial. Simón terminó con 10 atajadas en ocho partidos disputados, la menor cantidad entre los porteros con ese número de encuentros.
LA OTRA SENSACIÓN DEL MUNDIAL
Vozinha, de Cabo Verde, no logró entrar al top 5 de porteros con más atajadas, pero se quedó únicamente un escalón por debajo con 18 en total, siendo su mejor partido ante España, en donde acumuló ocho salvadas.