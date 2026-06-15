Luis de la Fuente abre la puerta para que Lamine Yamal juegue en el debut de España
El entrenador de España, Luis de la Fuente, reveló que Lamine Yamal ha evolucionado favorablemente tras su lesión. Incluso, no descartó utilizar a la joven promesa del Barcelona para el debut mundialista de La Roja este lunes 15 de junio.
Lo anterior lo dio a conocer el estratega en su última conferencia de prensa, previa a su primer juego del Grupo H ante Cabo Verde.
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Cabe recordar que Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Pese a ello, de la Fuente decidió incluirlo en su lista final de convocados con la esperanza de tenerlo disponible a partir de la segunda jornada. Sin embargo, ahora detalló que podría contar con él como una opción desde el inicio del torneo.
Lamine Yamal podrá jugar pero no de titular
Aun así, el director técnico no escondió que el jugador todavía no se encuentra al cien por ciento. Por ello, aseguró que el futbolista blaugrana no será titular y que únicamente le dará minutos si así lo considera pertinente, dependiendo de cómo se desarrolle el encuentro.
“Los médicos indican que está para jugar. El fútbol es una actividad de riesgo. No está para 90 minutos, pero sí está para participar un tiempo”, dijo el entrenador.
Del mismo modo, de la Fuente comentó que Nico Williams y Víctor Muñoz, quienes también vienen de recuperarse de sus respectivas lesiones, podrían ver actividad. Aunque, al igual que Yamal, sería con cautela y entrando de cambio.
“Podrían estar si el partido lo demanda. Hay que ver cómo evoluciona el partido. A veces crees que puede ir por un camino y luego te lleva por otro. Si les vierais entrenar, os llevaríais una sorpresa agradable”, sentenció.