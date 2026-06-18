Luis Díaz celebra su debut mundialista y Gustavo Puerta vive una noche soñada con Colombia
Luis Díaz celebró su primer partido mundialista como lo había soñado desde niño. Después de años de trabajo, momentos difíciles y un proceso en el que reconoció altibajos personales, familiares, físicos y futbolísticos, el atacante colombiano debutó en una Copa del Mundo con gol, asistencia y victoria de Colombia ante Uzbekistán.
“Muy agradecido primeramente con Dios por regalarme estos momentos maravillosos, muy feliz, muy contento por el resultado. Era lo que veníamos a buscar”, dijo Díaz después del partido.
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No fue una noche cualquiera para “Lucho”. El extremo admitió que desde el calentamiento vivió sensaciones especiales, al punto de estar cerca de las lágrimas por todo lo que se le vino a la cabeza antes de jugar su primer partido mundialista con la selección de su país.
“Fue un momento muy especial para mí. Ya sentía unas sensaciones increíbles cuando iba a calentar. Iba a salir al campo y estaba que lloraba en ese momento, se me vinieron muchísimas cosas del pasado”, reconoció.
Luego hizo lo que Colombia necesitaba.
Primero asistió a Daniel Muñoz en el 0-1. Después, cuando Uzbekistán empató el partido y puso en duda una noche que parecía controlada, apareció otra vez para marcar el gol de la victoria. Gustavo Puerta robó la pelota en medio campo, avanzó y abrió hacia la izquierda; Díaz recibió con espacio y cruzó el remate para el 1-2.
“Trabajé para esto. Luché para estar acá en estos momentos y hoy en día estoy cumpliendo el sueño de pequeño de jugar un Mundial con mi selección, con mi país. Y qué más bonito que poder aportarle con un gol, con una asistencia”, agregó.
Para Díaz, lo más importante era ganar como fuera posible. Colombia había controlado la primera parte, pero en el segundo tiempo sufrió ante un rival que mejoró, creció anímicamente y obligó a la selección cafetera a responder rápido.
“Era importante ganar este primer partido para estar en primer lugar del grupo. Creo que hemos hecho un partido correcto, hemos controlado la primera parte. Ellos luego en la segunda mitad mejoraron muchísimo”, explicó.
“El Mundial tiene estos partidos. Todos van a ser difíciles. Hay que ser conscientes de eso. Teníamos que ganar como fuese posible porque sabíamos que en estos primeros partidos podrían haber errores, y que el rival podría mejorar en lo anímico también”, añadió.
La noche también fue especial para Gustavo Puerta.
El mediocampista no solo fue titular en el debut mundialista de Colombia, también dio la asistencia del gol que resolvió el partido. Una escena que ni siquiera él imaginaba de esa forma.
“Es cierto que soñaba con estar en la convocatoria, con estar en el Mundial, pero nunca me soñé empezar en un Mundial de titular. Quiero agradecerle a Dios, toda la gloria y la honra siempre es para él”, dijo Puerta.
El jugador explicó que su actuación respondió a una de las instrucciones principales de Néstor Lorenzo: morder en la mitad, ser agresivo en la marca y jugar hacia adelante.
“El profe siempre me pide eso, ser agresivo en la marca, ir hacia adelante. Creo que fue lo que hice junto con Lerma, con Arias, con todos ellos. Hicimos un buen trabajo ahí en la mitad de la cancha”, señaló.
Sobre la jugada del segundo gol, Puerta no le dio demasiadas vueltas.
“Ese balón que recupero en el segundo gol, Lerma me viene a apoyar y la robo. Se la doy a Lucho, que de Lucho ya no tengo nada para decir. La mete y muy contento también de sumar mi primera asistencia en este Mundial”, agregó.
Tras la victoria, Colombia se quedó con el primer lugar del Grupo K después del empate entre Portugal y República Democrática del Congo, pero Puerta insistió en que el equipo debe pensar primero en sí mismo.
El debut ya quedó atrás; ahora viene la República Democrática del Congo, un partido que puede darle a Colombia la clasificación a la fase final.
“Sabíamos que teníamos que empezar el Mundial con el pie derecho, con los tres puntos. Ahora queda disfrutar de la noche y ya pensar mañana en el partido contra Congo, que nos dará la clasificación”, concluyó.