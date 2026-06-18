¡La maldición de los porteros de Ghana! Por segundo Mundial su titular se lesiona
Hay rachas difíciles de explicar en el fútbol y luego está lo que ocurre con los porteros de la selección de Ghana. El conjunto africano, por segundo Mundial consecutivo, se ha quedado sin su guardameta titular por una lesión.
Este miércoles 17 de junio, Ghana derrotó a Panamá en su primer duelo del Grupo L. A pesar de ello, se llevó una sensible baja en la zaga defensiva, ya que Lawrence Ati-Zigi tuvo que quitarse los guantes y abandonar el encuentro por una lesión.
El arquero había sido clave con una oportuna atajada ante un disparo de Cecilio Waterman en la primera ocasión de peligro. Sin embargo, al minuto 40, en su intento por cortar un centro, chocó con el jugador rival, Carlos Harvey, lo que le provocó una caída aparatosa que lo obligó a salir de cambio en el entretiempo.
No es la primera vez que sus porteros se lesionan
Lo llamativo de esto es que Ghana ya había pasado por una situación similar, quedándose sin su principal referente bajo los tres postes.
Previo a Qatar 2022, no solo perdió a su titular, sino también a su segundo arquero. En aquella ocasión, a dos semanas de la justa, el primero en la lista, Joe Wollacott, sufrió una fractura en un dedo durante un calentamiento con su club de ese momento, el Charlton Athletic. Mientras tanto, su suplente, Richard Ofori, se lesionó la rodilla, quedando sin posibilidades de jugar.
Esta situación obligó a que Lawrence Ati-Zigi, quien en ese entonces se encontraba como tercer arquero, tuviera que dar la cara y atajar en los tres partidos de Ghana en aquel torneo.
¿Quién será el portero de Ghana ahora para Norteamérica 2026?
Ante la lesión de Lawrence Ati-Zigi en este primer juego de Norteamérica 2026, quien entró como su reemplazo fue Benjamin Asare. El elemento de 33 años tomó la batuta bajo los tres postes para la segunda parte, realizó tres atajadas y mantuvo la portería en cero, preservando el trabajo de su compañero.
Y aunque en el tiempo de compensación encendió las alarmas tras recibir una patada en el brazo en la última jugada, lo que requirió la entrada de las asistencias médicas, al final pudo levantarse y terminar el encuentro con normalidad.