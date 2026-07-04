Maná volverá a ponerle música al Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México
Ningún artista había conseguido lo que Maná está por lograr en el Mundial 2026. La banda mexicana volverá al Estadio Ciudad de México para protagonizar el espectáculo de medio tiempo del duelo entre México e Inglaterra, último partido que se disputará en la capital del país, después de haber sido la encargada de abrir el torneo durante la ceremonia inaugural.
Con ello, el grupo liderado por Fher Olvera se convertirá en el único artista en participar tanto en la inauguración como en el espectáculo de medio tiempo del Mundial 2026 en México, un hecho inédito dentro del torneo.
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La primera aparición de Maná en el Mundial 2026 fue durante la ceremonia inaugural, un evento seguido por una audiencia estimada en más de 1,100 millones de espectadores alrededor del mundo. Ahora, la agrupación volverá al escenario mundialista para uno de los momentos más esperados de cada partido: el espectáculo del descanso.
Un año especial para la banda
El anuncio llega mientras Maná celebra 40 años de trayectoria con la expansión de su Vivir Sin Aire Tour, una gira que contempla presentaciones en Bogotá, Lima, Santiago y Buenos Aires.
La banda cerrará el año con dos conciertos en México, programados para los días 16 y 17 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.
Considerada una de las agrupaciones más importantes del rock en español, Maná suma más de 50 millones de discos vendidos, además de cuatro premios GRAMMY y nueve Latin GRAMMY a lo largo de su carrera.