"Mañana cae el telón final": Deschamps quiere ganar el tercer lugar del Mundial 2026 en su despedida con Francia
Didier Deschamps reafirmó que el juego por el tercer lugar será el último como director técnico de Francia. Por esta razón, como un último acto de amor al equipo que lo acompañó durante 14 años, aseguró que buscará despedirse a lo grande, con un triunfo.
“Sé que mañana cae el telón final. Aquí nadie va a llorar, pero sé que echaré de menos al equipo francés. Tuve el privilegio de vivir momentos mágicos y otros difíciles. Es lo mejor que me ha pasado en la vida”, declaró con nostalgia el estratega galo.
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Lo anterior se dio en la conferencia de prensa previa al duelo entre Francia e Inglaterra, mismo que definirá quién entrará al podio de Norteamérica 2026. Este compromiso se celebrará este sábado 18 de julio, desde Miami, a las 15:00 horas del centro de México.
Didier Deschamps aseguró que le hubiera gustado que su despedida fuera un día después, en la gran final. Aun así, aseveró que, sea cual sea el partido que le pongan enfrente, su misión será ganarlo, más cuando hay en juego el tercer lugar.
"Me siento consciente de mi responsabilidad con respecto al partido que tenemos por delante. No es un partido amistoso, no es el que hubiéramos preferido jugar, pero está ahí y hay un tercer lugar en juego. Así que tengo el deber, junto con mi cuerpo técnico y también los jugadores, de hacer todo lo posible para alcanzar este último objetivo", manifestó el timonel.
¿Jugará Mbappé por la Bota de Oro?
En ocasiones, los equipos suelen disputar este tipo de cotejos con cuadros alternativos. Por esta razón, se le cuestionó sobre si contará con Kylian Mbappé, a lo que respondió que sí entrará en planes, aunque se reservó los detalles sobre si será titular o entrará de cambio, limitándose a decir: "Estará disponible. Así de corto".
Mbappé ha sido su principal referente en ataque con ocho goles. Y pese a la eliminación, todavía se encuentra en la lucha por la Bota de Oro, liderando la tabla de goleo del torneo empatado con el argentino Lionel Messi.
Además, se le preguntó sobre si Mbappé ya puede ser considerado el mejor futbolista de la historia de Francia, tras ser campeón en 2018 y, de momento, ser el segundo máximo anotador de todos los mundiales con 20 tantos. Deschamps explicó que no se puede comparar lo que leyendas como Michel Platini o Zinedine Zidane dejaron con lo que hoy hacen las figuras actuales.
"Hay una cosa que no me gusta y es comparar, sobre todo momentos distintos, generaciones distintas. Jamás hay que oponerlos. Para los jóvenes, los jugadores más importantes son los de esta Copa del Mundo. Para los viejos como yo, preferíamos la del 98. Es una situación generacional, pero está bien", reflexionó.
Sin remordimientos y desmiente rumores de una pelea tras caer con España
En cuanto a su análisis tras la derrota 0-2 en semifinales ante España, aseguró que la amonestación temprana de Adrien Rabiot y la lesión de William Saliba condicionaron el juego y sus cambios. A pesar de ello, aseveró que lo hecho, hecho está, y que ya no piensa en el pasado.
"Sí, pude haber hecho las cosas de manera diferente, no sé cómo habría salido, pero hace mucho tiempo que dejé de preguntarme '¿y si hubiera...?'. Elegí hacer lo que consideré mejor en el momento", argumentó con seguridad.
Del mismo modo, encaró los rumores que apuntaban a una supuesta pelea que tuvo con Ousmane Dembélé. El entrenador señaló que sí hubo una discusión, pero solo verbal, como parte de la libertad de expresión que tienen los jugadores.
"Hablamos en el primer tiempo sobre el tema de la presión, de que no lo estábamos haciendo bien, pero nada de táctica en ese sentido. Solo es normal que los jugadores puedan hablar", explicó ante la prensa.
¿Quién será su sucesor?
Aunque Deschamps no habló del tema, ya se reveló el nombre del estratega que se perfila para ser el nuevo director técnico de Francia una vez que termine el Mundial. Al igual que el actual timonel, se trata de otro exjugador campeón del mundo en 1998, Zinedine Zidane.