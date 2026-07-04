Marruecos elimina a Canadá y toma el primer boleto a Cuartos de Final
Marruecos volvió a demostrar que su historia reciente en los Mundiales ya no tiene nada de casualidad. Los Leones del Atlas vencieron 3-0 a Canadá en Houston y se convirtieron en la primera selección clasificada a los cuartos de final del Mundial 2026, en una tarde en la que supieron aguantar, esperar su momento y sentenciar con una contundencia total.
El partido arrancó con una Canadá valiente. La selección anfitriona salió con intensidad, presión alta y el empuje de una afición que soñaba con seguir viva en su Mundial. Durante la primera mitad, el equipo norteamericano tuvo energía, recuperó balones en campo rival y buscó incomodar a Marruecos desde lo físico, pero le faltó puntería en el último toque.
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Marruecos, por su parte, no se desesperó. El equipo africano entendió que el partido pedía calma, orden y paciencia. Aunque Canadá tuvo buenos pasajes, los marroquíes se mantuvieron muy sólidos atrás, protegieron bien su área y encontraron en Bono a una figura clave para sostener el cero cuando el rival más empujaba.
La primera parte terminó sin goles, pero dejó claro quién mandaba en la cabeza fría. Canadá corrió, presionó y peleó cada balón, aunque nunca logró convertir esa intensidad en una ventaja real. Los Leones del Atlas, en cambio, esperaron el momento exacto para darle la vuelta al encuentro.
Ese golpe llegó apenas al arranque del segundo tiempo. Azzedine Ounahi apareció al minuto 50 para abrir el marcador y darle a Marruecos el respiro que necesitaba. El gol le cambió la cara al partido: Canadá quedó obligada a adelantar líneas, mientras Marruecos encontró más espacios para correr y atacar con libertad.
Con la ventaja, Marruecos jugó como los grandes. No regaló un metro de más, cerró los caminos por dentro y obligó a Canadá a atacar con más corazón que claridad. Los minutos corrieron y el conjunto canadiense empezó a desesperarse, porque cada intento chocaba con una defensa marroquí bien parada y con un rival cada vez más filoso al contragolpe.
El golpe definitivo llegó al minuto 82, otra vez con la firma de Ounahi. El mediocampista selló su doblete y apagó prácticamente cualquier esperanza canadiense. Su segundo gol fue un retrato de la madurez de Marruecos: robo, salida rápida, decisión y pegada. Canadá quedó contra las cuerdas, sin tiempo ni respuestas para volver a meterse en el partido.
Ya en el tiempo agregado, Soufiane Rahimi cerró la tarde perfecta con el 3-0. El gol fue la confirmación de una victoria trabajada, inteligente y contundente. Marruecos no solo ganó: eliminó a una de las selecciones anfitrionas y le mandó un recado fuerte al resto del torneo.
Para Canadá, la derrota duele por el contexto. El equipo ya había hecho historia con solo llegar a esta instancia, pero se topó con una selección mucho más madura en los partidos de eliminación directa. Su Mundial termina con la frente en alto, aunque también con la espina de que le faltó puntería cuando tuvo el partido de su lado.
Marruecos, en cambio, sigue agrandando su nombre. Después de ser semifinalista en Qatar 2022, el equipo africano volvió a colarse entre los mejores y ya está en cuartos de final. Su siguiente reto será ante el ganador del Paraguay vs Francia, un cruce que volverá a poner a prueba su capacidad para competir contra cualquiera.
Los Leones del Atlas dieron el primer golpe de los octavos y se quedaron con el primer boleto a cuartos. Lo hicieron con personalidad, con orden y con una pegada letal. Marruecos no quiere vivir de lo que hizo hace cuatro años: quiere escribir otro capítulo histórico en este Mundial.