Marruecos, primera selección en jugar un Mundial con 11 no nacidos en su país
Marruecos rompió un récord al disputar un partido con 11 jugadores nacidos fuera de su territorio. Conoce quiénes son y dónde nacieron.
Marruecos pasó a la historia luego de su debut ante Brasil. Lo anterior no solo por el empate que logró, sino porque, además, se convirtió en el primer equipo en jugar con 11 futbolistas no nacidos en su país en una Copa del Mundo.
El tema de los naturalizados y los jugadores con doble nacionalidad se ha vuelto cada vez más común en el fútbol de selecciones. Pero nunca un equipo había parado una alineación compuesta totalmente por jugadores que nacieron fuera de sus fronteras en un Mundial... hasta ahora.
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En el juego de este sábado 13 de junio entre Marruecos y Brasil, el conjunto africano saltó con un once titular donde Azzedine Ounahi era el único originario del territorio marroquí. Sin embargo, al minuto 65, el mediocampista oriundo de la ciudad de Casablanca fue sustituido por Samir El Mourabet, nacido en Francia, marcando ahí el momento histórico.
¿Dónde nacieron los futbolistas de Marruecos?
Para ese punto del partido, los Leones del Atlas tenían en el terreno de juego a cuatro futbolistas nacidos en Francia, tres en España, dos en Bélgica, uno en Canadá y uno en Países Bajos.
- Yassine Bounou (Canadá)
- Noussair Mazraoui (Países Bajos)
- Issa Diop (Francia)
- Chadi Riad (España)
- Achraf Hakimi (España)
- Neil El Aynaoui (Francia)
- Ayyoub Bouaddi (Francia)
- Chemsdine Talbi (Bélgica)
- Bilal El Khannouss (Bélgica)
- Samir El Mourabet (Francia)
- Ismael Saibari (España)
Hay que señalar que 19 de los 26 convocados por Marruecos nacieron en otro país. Aun así, todos ellos cuentan oficialmente con la nacionalidad marroquí por herencia de su familia o por residencia.
Además, para esta edición del Mundial, hay 289 futbolistas que jugarán para una selección diferente a la de su país de nacimiento. Los casos más destacados son los de Curazao, que convocó a 25 jugadores nacidos fuera de su territorio, y la República Democrática del Congo, que llamó a 20.
En el caso de México, apenas hay cinco futbolistas con estas características: Brian Gutiérrez (Estados Unidos), Obed Vargas (Estados Unidos), Santiago Giménez (Argentina), Álvaro Fidalgo (España) y Julián Quiñones (Colombia).