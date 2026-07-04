Marruecos se vuelve la mejor selección africana en la historia de los Mundiales
Cuando uno piensa en selecciones africanas icónicas en la Copa del Mundo uno puede recordar a Nigeria o Camerún, que han brindado buenas participaciones en mundiales y que tienen entre sus filas a históricos del deporte; a pesar de ello, la que mejor actuación ha tenido es Marruecos, que tras su victoria ante Canadá se vuelve la mejor del continente en cuanto a números.
Tras el triunfo contra Canadá 3-0, los marroquíes se convierten en la primera selección africana en alcanzar los cuartos de final por segunda vez en su historia, algo que otras representantes como Camerún, Ghana o Senegal solo han podido lograr una vez, con otras tantas sin poder pasar siquiera la fase de grupos.
CAMERÚN
La primera en llegar a unos cuartos de final fue Camerún en Italia 1990; en aquel torneo sorprendió al cosechar dos victorias en fase de grupos, una de ellas ante la campeona defensora Argentina. Con eso le alcanzó para pasar como primera de grupo y enfrentar en octavos de final a Colombia, a la que venció 2-1.
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Su rival en cuartos de final fue Inglaterra, que terminó llevándose el triunfo 3-2 ante los cameruneses. Desde ese entonces, “los leones” no han podido regresar a dicha instancia final, incluso no han podido superar ya la fase de grupos, y no lograron la clasificación para la Copa del Mundo 2026.
SENEGAL
Tal vez uno de los mejores debuts en mundiales, estrenándose en Corea-Japón 2022 y haciéndolo de manera agresiva, venciendo a los campeones defensores (Francia) y quedándose como segundos de grupo. En octavos tocó medirse con Suecia, a quien venció 2-1 con un gol de oro; ya para los cuartos de final fue eliminado por la otra sorpresa del torneo, Turquía, con un 1-0.
Después de un gran estreno mundialista, Senegal desapareció de la Copa del Mundo por 16 años, regresando en Rusia 2018 aunque sin poder avanzar de grupos. Desde entonces su mejor participación fue en Qatar 2022, en donde alcanzó los octavos.
GHANA
Otra selección recurrente en los mundiales, pero que su mejor participación fue ya hace 16 años. En Sudáfrica 2010 alcanzó los cuartos de final después de ser segundos de grupo y vencer 2-1 a Estados Unidos en los octavos. Fue en cuartos cuando se toparon con Uruguay en aquel recordado partido de la mano de Luis Suárez en la línea, que propiciaría el penal errado por Asamoah Gyan y la derrota en la tanda desde los 11 pasos.
Si bien volvieron a aparecer en tres de los últimos cuatro mundiales, con excepción de Rusia 2018, nunca regresaron a dicha instancia final.
MARRUECOS
Así es que llega Marruecos a los libros de historia, que después de 20 años de ausencia regresaba a un Mundial para el 2018, y que en Qatar 2022 demostró la evolución de su futbol, llegando hasta semifinales del torneo y quedándose con el cuarto puesto del certamen.
Ahora en el 2026 se presenta no como una revelación, sino como una de las selecciones favoritas a quedarse con el trofeo, y que ahora con la eliminación de Canadá, se vuelve a instalar en cuartos de final por segundo torneo consecutivo con ganas de seguir avanzando y hacer más historia en la Copa del Mundo.