Más que un título: Cruz Azul y Toluca medirán su supremacía en el Campeón de Campeones
Los números no mienten: Cruz Azul y Toluca son los dos equipos más dominantes de México y de la región. Ahora, ambas escuadras buscarán ratificar su momento conquistando un título oficial.
Este sábado 25 de julio, a las 18:30 horas, se disputará el Campeón de Campeones 2026, competición que enfrenta en una final a los dos últimos reyes del futbol mexicano. Por un lado, aparece Toluca como campeón del Apertura 2025, mientras que, en la otra esquina, se presenta La Máquina como ganadora del pasado Clausura 2026.
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Pero el hecho de que sean campeones es, más bien, el reflejo de su constancia. Estadísticamente, ambos clubes se han consolidado como las dos mejores instituciones de la actualidad.
Los reyes de la tabla general anual
Además de las tablas generales del Apertura y del Clausura, la Liga MX lleva un registro de una clasificación anual que suma los puntos obtenidos entre ambos torneos.
Pues bien, Cruz Azul y Toluca fueron los dos mejores equipos de dicha tabla durante la temporada 2025-26. Los Cementeros acabaron en la cima con 68 puntos, apenas uno por encima de los Diablos Rojos, que finalizaron con 67 unidades.
1.- Cruz Azul: 68 puntos (19 victorias, 11 empates y 4 derrotas)
2.- Toluca: 67 puntos (19 victorias, 10 empates y 5 derrotas)
3.- Guadalajara: 65 puntos (20 victorias, 5 empates y 9 derrotas)
4.- Tigres UANL: 61 puntos
5.- América: 59 puntos
6.- Pumas UNAM: 57 puntos
Esta tendencia, además, se ha mantenido durante los últimos dos años, pues en la temporada 2024-25 también ocuparon los dos primeros lugares de la clasificación anual. En aquella ocasión, La Máquina finalizó como el equipo con más puntos del año, tras cosechar 75 unidades, mientras que los Escarlatas fueron sus escoltas con 72.
1.- Cruz Azul: 75 puntos (22 victorias, 9 empates y 3 derrotas)
2.- Toluca: 72 puntos (21 victorias, 9 empates y 4 derrotas)
3.- Tigres UANL: 67 puntos
4.- América: 61 puntos
5.- Monterrey: 59 puntos
6.- Pumas UNAM: 52 puntos
Los mejores equipos de México... y también de la Concacaf
Pero su dominio no solo se limita al plano local, sino que también se traslada al ámbito internacional. Azules y Rojos no solo son los últimos campeones de México, sino también de la zona norte del continente.
Hay que recordar que, en 2025, Cruz Azul se proclamó campeón de la Concacaf tras vencer en la final al Vancouver Whitecaps por una goleada de 5-0. Mientras tanto, un año más tarde, en mayo de 2026, Toluca levantó la corona de la misma competición, al derrotar a Tigres en la tanda de penaltis.
Por esta razón, más que la disputa de un trofeo, este Campeón de Campeones representa un duelo directo por la hegemonía, del que solo uno saldrá victorioso.