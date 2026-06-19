Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos: "Ha sido de nuevo un partido fantástico"
Estados Unidos se garantizó ya su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, gracias a su victoria 2-0 ante Australia en Seattle.
Un autogol de Cameron Burgess en el minuto 11 encarriló un triunfo que luego completó Alex Freeman (43') al rematar de cabeza en el área.
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Después de la exhibición del primer partido (goleada 4-1 a Paraguay), el Team USA cumplió a la perfección en este segundo compromiso y suma un pleno de 6 puntos, con el que encabeza el Grupo D y se convierte en el segundo equipo en avanzar a los dieciseisavos después de México, otro de los coanfitriones y que igualmente cuenta sus dos partidos por victorias.
"Ha sido de nuevo un partido fantástico, con una gran primera parte. Creo que hemos dominado ante un equipo complicado", celebró el DT Mauricio Pochettino.
"Decía ayer que Argentina tenía unos hinchas increíbles, pero creo que no nos quedamos cortos", sonrió Pochettino al dar las gracias a los aficionados por el apoyo. AFP