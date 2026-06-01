Memo Ochoa: El último guardián
Raúl Rangel, el portero que hoy ocupa la titularidad y que acumula siete partidos consecutivos bajo las órdenes de Javier Aguirre, abandonó el terreno de juego. Entonces ocurrió algo que no estaba en ningún libreto. Edson Álvarez se acercó, se quitó el gafete de capitán y se lo entregó a Ochoa.
No hubo discurso. No hubo ceremonia. Sólo un gesto. El presente reconociendo a una leyenda que sigue ahí.
Las tribunas respondieron de inmediato. El Rose Bowl se puso de pie para recibir a un futbolista que no jugaba con la selección mexicana desde noviembre de 2024. Aquella noche en Honduras, cuando México cayó 2-0 en la Nations League, nadie sabía si Guillermo Ochoa volvería a ponerse la camiseta nacional. Ni siquiera él. Pero volvió.
A los 40 años. Con más de 150 partidos internacionales. Con cinco Copas del Mundo a cuestas. Con una carrera que ha sobrevivido a entrenadores, generaciones, críticas y cambios de ciclo. Volvió porque nunca aprendió otra manera de vivir el futbol.
"Soy competidor. No me veo la edad, no me veo el pasaporte", dice. "Busco estar ahí presente, que me vean, y con eso también contagiarlos". En realidad, esa frase explica casi toda su trayectoria. Porque Ochoa ya no compite únicamente contra Raúl Rangel, Carlos Acevedo o cualquier otro portero. Compite contra algo mucho más difícil de vencer: el tiempo.
Mientras muchos futbolistas de su generación ya observan los partidos desde la televisión, él sigue entrenando con la obsesión de quien cree que todavía puede jugar el siguiente encuentro. No llegó a esta concentración para convertirse en una figura ceremonial ni para ocupar una silla de honor en el vestidor. Llegó para pelear.
"Si me toca jugar, voy a tratar de dar todo. Y si no me toca jugar, también disfrutar porque somos un grupo", asegura. La respuesta parece sencilla. No lo es.
Pocos entienden mejor que él el valor de un minuto en una Copa del Mundo. Sudáfrica 2010 sigue siendo una cicatriz imposible de borrar. Viajó al torneo y no disputó un solo segundo. Para cualquier otro pudo haber sido una derrota definitiva. Para él fue el comienzo de algo más grande.
"Lo tomé como un reto personal. Aprendí. Sabía lo que quería y lo busqué hasta el cansancio". Cuatro años después llegó Brasil. Primero ante Camerún. Luego Brasil. Las atajadas que transformaron a un portero mexicano en una figura global. Aquella postal ante Neymar.
"Lo que viví después de ese partido fue extraordinario", recuerda. "No lo había vivido en ninguna otra parte". Aquella actuación lo convirtió en símbolo. El tiempo terminó haciendo el resto.
Guillermo Ochoa no pertenece a un equipo. Pertenece a todos. Al de Ricardo La Volpe. Al de Javier Aguirre en Sudáfrica. Al de Miguel Herrera en Brasil. Al de Juan Carlos Osorio. Al del Tata Martino. Al de Diego Cocca. Al de Jaime Lozano. Y ahora al de Javier Aguirre otra vez. Todos desaparecieron. Él sigue aquí.
Hoy comparte vestidor con jugadores que crecieron viéndolo por televisión. Algunos apenas caminaban cuando él ya defendía el arco del América. Otros ni siquiera habían nacido cuando debutó profesionalmente.
"El otro día fue la generación del 86 y el único que había nacido era yo", cuenta entre risas. La frase provoca una sonrisa. También encierra una verdad inevitable. El final está cerca. Por primera vez, Ochoa habla de ello sin esquivarlo.
"Hay un poco de nostalgia", admite. "Estos últimos años fui preparando un poco el adiós".
No lo dice con tristeza. Lo dice con serenidad. Como quien entiende que una carrera así no se mide únicamente por los partidos disputados, sino por la huella que deja. Por eso la ovación del Rose Bowl tuvo un significado especial. No fue un aplauso por una atajada. Fue un aplauso para la memoria.
Por las tardes imposibles en los Mundiales. Por las derrotas que soportó. Por las veces que sostuvo al equipo. Por los años. Por todo. Y también por lo que todavía representa.
Porque mientras el resto ve el cierre de una época, Guillermo Ochoa sigue viendo una oportunidad más. Una concentración más. Un entrenamiento más. Un Mundial más.
Por eso recibió el gafete de manos de Edson Álvarez y caminó hacia su portería como si el tiempo no existiera.
Porque para él, mientras haya un balón rodando delante, la historia todavía no termina. Y durante unos segundos, mientras avanzaba hacia la portería, Guillermo Ochoa parecía desafiar la única cosa que termina venciendo a todos los futbolistas. El tiempo.