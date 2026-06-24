¡Memo Ochoa no es titular! México inicia con Morita y Memote; sin Johan ni Raúl
Este es el 11 titular de la Selección Mexicana ante Chequia en el Estadio Azteca, dentro de la tercera jornada del Grupo A del Mundial 2026: Raúl 'Tala' Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Edson Álvarez, Israel Reyes, Mateo Chávez, Luis Romo, Gilberto Mora, Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Guillermo Martínez.
Quien sí está es el defensa César Montes, que regresa tras su partido de suspensión luego de la expulsión ante Sudáfrica.
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Una de las grandes novedades es la titularidad de Gilberto Mora, futbolista de Xolos de Tijuana.
En la delantera estará Guillermo Martínez, delantero de los Pumas.
En cuanto a algunas ausencias, podemos mencionar a Johan Vásquez y Raúl Jiménez, a quienes seguramente buscará cuidar el DT Javier Aguirre para los 16vos de final.
11 DE MÉXICO VS CHEQUIA
Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Edson Álvarez, Israel Reyes, Mateo Chávez, Luis Romo, Gilberto Mora; Piojo Alvarado, Julián Quiñones y Memote Martínez.