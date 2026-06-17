¡Soberbio! Messi anota triplete y empata récord del máximo goleador de los Mundiales
Lionel Messi vivió una noche mágica, logrando lo imposible y agrandando su leyenda en la historia del futbol. La estrella argentina se convirtió en el primer hombre en jugar seis Mundiales, anotó un triplete y se consagró como el máximo anotador de las Copas del Mundo, empatando a Miroslav Klose.
Argentina dio inicio a la defensa de su corona este martes 16 de junio, enfrentando a Argelia por la primera fecha del Grupo J. Messi comenzó el juego sumamente participativo, bajando a recuperar la pelota y, en ataque, anotando el primer tanto al minuto 4, cuando recibió un pase por el sector derecho del área y definió al primer poste. Sin embargo, todos los festejos argentinos tuvieron que detenerse, ya que se encontraba en fuera de lugar, por lo que la jugada no contó.
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La Albiceleste pasaría un susto cuando Farès Chaïbi anotó, pero también le fue invalidado el gol por fuera de lugar. Aun así, rápidamente los sudamericanos recuperaron la alegría cuando Rodrigo de Paul le dio la pelota al '10' argentino por el centro del campo; este avanzó con espacio y, desde la media luna, con un disparo potente que venció a Luca Zidane, puso el 1-0.
El árbitro le perdona la roja a Messi
Tampoco podía faltar la polémica en esta cita histórica. Al minuto 31, el jugador del Inter Miami cometió un pisotón sobre la pantorrilla de Aïssa Mandi. A pesar de los reclamos argelinos por una expulsión, la terna arbitral únicamente marcó la falta, pero sin mostrar ninguna tarjeta.
Ya para la segunda parte, Messi continuó activo a la ofensiva. En los primeros instantes de la reanudación intentó de larga distancia con un tiro que se fue por arriba. Después, dio un pase filtrado para Lautaro Martínez, quien se quedó cerca del segundo tanto, pero Zidane le atajó su disparo.
Un triplete y un récord para coronar la noche
Sus compañeros no lograron extender la ventaja; por esta razón, el rosarino tomó la batuta. Fue así como, al minuto 60, estuvo atento para aprovechar un mal rechazo del arquero argelino y, con este ya vencido, solo se encargó de mandarla al fondo para el 2-0.
No satisfecho, al minuto 76 tuvo un último toque de magia, generando una combinación con Nico González para quedar nuevamente habilitado en el borde del área. Desde ahí, el astro sudamericano disparó con precisión pegado a la base del poste izquierdo para anotar el 3-0 pero, sobre todo, su gol 16 en Copas del Mundo, alcanzando al alemán Miroslav Klose como el máximo anotador histórico de la justa.
Ya al minuto 80, Lionel Scaloni decidió darle un momento de reconocimiento. Para ello, lo sustituyó por Nico Paz con la intención de que recibiera la ovación del público, cerrando así su partido.
Los números de Messi
Al término del cotejo, Messi sumó tres goles, los mismos que concretó en seis disparos, cuatro de ellos a puerta. Además, registró 30 pases completados de 37 intentos y recuperó tres balones en labores defensivas. Finalmente, consiguió las siguientes marcas que pasarán a los libros de historia:
- Máximo anotador en Mundiales: 16 goles (empatado con Miroslav Klose).
- Más Mundiales jugados: 6 Copas del Mundo.
- Máximo anotador de Argentina: 120 goles en 200 partidos.