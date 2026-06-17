Messi rompe otro récord en Mundiales y responde con humildad: "No significa nada"
Lionel Messi tuvo una noche inolvidable en Kansas City. El capitán de Argentina marcó un triplete en la victoria 3-0 sobre Argelia, alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo para igualar el récord de Miroslav Klose y se convirtió en el primer futbolista en disputar partidos en seis Mundiales. Sin embargo, fiel a su estilo, el rosarino evitó colocar el foco sobre sus logros personales.
"Estoy feliz de vivirlo con mi familia, con mis compañeros con los que están siempre, disfrutarlo con ellos es un momento muy lindo", dijo.
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El delantero argentino también recordó al brasileño Ronaldo Nazário, a quien considera una de las máximas referencias de la historia del futbol.
"De lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero. Queda solo en una estadística", señaló el campeón del mundo.
"Es un honor estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose o los que están, está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada. Mbappé también, que hizo hoy dos, al final es estadística y nada más", agregó Messi tras el encuentro.
El jugador del Inter Miami también destacó el respaldo de los miles de aficionados argentinos que abarrotaron las tribunas para acompañar a la Albiceleste en su debut.
"Agradecido a la gente porque una vez más demuestra que Argentina es una locura. ¡Volvimos a llenar el estadio!", expresó.
A pocos días de cumplir 39 años, Messi sumó otro capítulo a una carrera repleta de hitos. Además de alcanzar a Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales, llegó a 200 partidos con la selección argentina y firmó el primer triplete de su trayectoria en una Copa del Mundo.
Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul se rinden ante Messi
La actuación de Messi también provocó la admiración de sus compañeros, quienes reconocieron la importancia del capitán dentro del equipo argentino.
"Ya no hay palabras para describir lo que hace Leo en una cancha", aseguró Alexis Mac Allister.
El mediocampista incluso fue más contundente al hablar del impacto que tiene Messi en la selección.
"Si alguien pensaba que este grupo era mejor sin Leo, hoy quedó claro que Leo es el más importante de todos", agregó.
Por su parte, Rodrigo De Paul elogió la vigencia del astro argentino y celebró que pueda disfrutar este momento de su carrera.
"Es un animal", afirmó el mediocampista.
Además, destacó el presente que vive su compañero después de los años en los que cargó con la presión de conquistar títulos con la Albiceleste.
"Lo está disfrutando", concluyó De Paul.
Messi será el mejor "hasta que él quiera": Scaloni
Lionel Scaloni se rindió una vez más ante su pupilo Lionel Messi y aseguró que será "el mejor" hasta que el rosarino quiera.
"Leo... es difícil de explicarlo. A nosotros no nos sorprende porque lo vemos diariamente y, bueno, (será) hasta que él quiera ser el mejor", dijo Scaloni en conferencia de prensa, tras el fin del partido en Kansas City.
Hace dos décadas "que lo hace todos los santos partidos y es emocionante verlo, la verdad, creo que no solo nosotros los argentinos cualquier persona que le guste el fútbol pueda ver lo que hizo hoy con 38. Es algo difícil de explicar", agregó el DT.
Scaloni destacó que la Pulga logró algo "difícil de explicar" que es conjugar que lo vean "como si fuera un Dios y que también lo vean como si fuera un pibe de barrio".
Sobre el partido, el entrenador campeón del mundo en Catar 2022 resaltó que su rival hizo "las cosas bien" en un primer tiempo en el que a su equipo le faltó tenencia de balón.
En la antesala a la conferencia, Scaloni dijo que "siempre el primer partido es complicado, más contra un rival difícil", como Argelia. AFP