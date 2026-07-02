México, Estados Unidos y Canadá imponen respeto en su Mundial
La Copa del Mundo 2026 ha entrado en su etapa de eliminación directa y, hasta ahora, los tres países anfitriones han respondido a la presión de jugar en casa. México, Estados Unidos y Canadá superaron tanto la fase de grupos como su primer compromiso de eliminación directa, manteniéndose con vida en la lucha por el título y demostrando que la localía también puede convertirse en una fortaleza.
Cada selección ha recorrido un camino distinto, pero las tres comparten un mismo objetivo: seguir haciendo historia frente a su afición.
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México ilusiona con paso perfecto
El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega como el anfitrión que mejores sensaciones ha dejado en el torneo. El Tricolor terminó como líder de su grupo de manera invicta y, además, sin recibir un solo gol.
En los dieciseisavos de final confirmó ese buen momento al imponerse 2-0 a Ecuador con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, resultado que le permitió instalarse entre los 16 mejores del certamen.
Ahora tendrá su mayor examen hasta el momento cuando reciba a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México por un boleto a los cuartos de final.
Estados Unidos confirma su crecimiento
La selección de Estados Unidos también respondió a las expectativas. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino terminó como líder del Grupo D con seis puntos, superando a Australia, Paraguay y Turquía.
Ya en la fase de eliminación directa, los estadounidenses mostraron autoridad al vencer 2-0 a Bosnia, resultado con el que avanzaron a los octavos de final. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias, ya que perderán para el siguiente encuentro a su delantero Folarin Balogun, expulsado durante ese compromiso.
Su siguiente desafío será Bélgica, una de las selecciones europeas más competitivas del torneo.
Canadá sigue escribiendo historia
Canadá también mantiene vivo el sueño mundialista. Los dirigidos por Jesse Marsch se convirtieron en el primer equipo clasificado a los octavos de final tras vencer 1-0 a Sudáfrica en el SoFi Stadium.
Cuando todo parecía indicar que el partido se extendería al tiempo extra, Stephen Eustáquio apareció en el minuto 90+2 con un potente disparo desde fuera del área para darle el triunfo a los canadienses y desatar la euforia de su afición.
El siguiente reto tampoco será sencillo. Canadá enfrentará a Marruecos, una de las selecciones que más ha crecido en el futbol internacional durante los últimos años.
La localía sigue pesando
Con los tres anfitriones instalados en los octavos de final, el Mundial 2026 mantiene vivo uno de sus ingredientes más atractivos: el impulso que representa jugar en casa.
México buscará aprovechar el apoyo de un Estadio Ciudad de México completamente entregado para intentar eliminar a Inglaterra. Estados Unidos tratará de confirmar el crecimiento de su proyecto frente a Bélgica, mientras que Canadá intentará prolongar el mejor Mundial de su historia frente a Marruecos.
La presión de organizar la Copa del Mundo suele convertirse en un reto enorme, pero, al menos hasta ahora, México, Estados Unidos y Canadá han demostrado que también puede ser una ventaja. Ahora, los tres anfitriones buscarán dar un paso más y demostrar que su Mundial todavía tiene muchas páginas por escribir.