México inicia el Mundial con el capitán Edson en la banca; así las alineaciones
Javier Aguirre optó por la lógica y luego de semanas de especulación, decidió iniciar el Mundial con Erik Lira como el corazón de la alineación.
Pese a que Edson Álvarez es el capitán del equipo, su falta de ritmo por una lesión sufrida hace unos meses obligó al ‘Vasco’ a prescindir de él, al menos en este inicio del partido contra Sudáfrica, por la inauguración del Mundial 2026.
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Otra de las incógnitas despejadas fue sobre la lateral derecha, ya que no fue Jorge Sánchez sino Israel Reyes el asignado como titular.
El Tricolor arrancará así: Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.
Por su parte, la Selección de Sudáfrica sale con R. Williams; M. Mbokazi, N. Sibisi, I. Okon, K. Mudau, J. Adams, S. Sithole, T. Mokoena, A. Modiba, L. Foster, I. Rayners.