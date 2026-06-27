México logra una hazaña que ningún anfitrión había repetido en 36 años
México no solo hizo historia al terminar la fase de grupos con paso perfecto y sin recibir un solo gol. También igualó un récord que había permanecido intacto durante 36 años. Desde Italia 1990 ningún país anfitrión había logrado ganar sus tres partidos de la primera ronda sin permitir anotaciones, una marca que ahora comparte el equipo dirigido por Javier Aguirre.
Con tres victorias consecutivas, el Tricolor no solo aseguró el liderato de su grupo, sino que además se consolidó como uno de los equipos más sólidos de la Copa del Mundo. Mientras México ganó sus tres compromisos y mantuvo su arco invicto, los otros dos países anfitriones, Estados Unidos y Canadá, perdieron sus últimos encuentros de la fase de grupos y dejaron escapar la posibilidad de completar una primera ronda perfecta.
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Ahora, solo México presume un paso perfecto entre las tres selecciones organizadoras del Mundial 2026. Además, es la primera ocasión en que la Selección Mexicana supera la fase de grupos sin recibir un solo gol, una hazaña que muy pocos anfitriones pueden presumir en la historia de la Copa del Mundo.
LA HISTÓRICA ITALIA DE WALTER ZENGA
En Italia 1990, los Azzurri se convirtieron en los únicos anfitriones en superar la fase de grupos con tres victorias y sin recibir un solo gol, un récord que permaneció intacto durante 36 años hasta la actuación de la selección dirigida por Javier Aguirre.
En aquel Mundial, Italia compartió grupo con Checoslovaquia, Austria y Estados Unidos. Su debut fue ante los austriacos, a quienes venció por la mínima gracias a un gol de Salvatore Schillaci. El mismo marcador se repitió en la segunda jornada frente a Estados Unidos, ahora con un tanto de Giuseppe Giannini que aseguró el liderato del sector.
La última fecha cerró una fase de grupos perfecta con un triunfo de 2-0 sobre Checoslovaquia, resultado que convirtió a Italia en el único anfitrión que había ganado sus tres partidos sin recibir gol. Comparado con aquella actuación, el México de Javier Aguirre incluso mejoró la producción ofensiva, al marcar seis goles, dos más que los cuatro conseguidos por los italianos en la primera ronda.
EL RETO AHORA ES REPETIR EL CAMINO
El siguiente objetivo para la Selección Mexicana será replicar el recorrido que Italia construyó en su propio Mundial. Los dirigidos por Azeglio Vicini mantuvieron su paso ganador durante la fase de eliminación directa hasta instalarse en las semifinales.
De la mano del guardameta Walter Zenga y una defensa conformada por Giuseppe Bergomi, Riccardo Ferri, Franco Baresi y Paolo Maldini, la selección italiana mantuvo su portería imbatida durante más de cinco partidos.
En los octavos de final derrotó 2-0 a Uruguay con anotaciones de Schillaci y Aldo Serena. Más tarde, en los cuartos de final, superó por la mínima a la República de Irlanda con otro gol de Schillaci para mantenerse con paso perfecto rumbo al título.
Fue hasta las semifinales cuando cayó su invicto. Walter Zenga estableció un récord de 517 minutos sin recibir gol, hasta que Claudio Caniggia rompió la racha al minuto 67 del encuentro frente a Argentina. Italia terminó eliminada en la tanda de penales y posteriormente venció 2-1 a Inglaterra en el partido por el tercer lugar.
México continuará jugando en el Estadio Ciudad de México, al menos hasta los octavos de final, donde buscará seguir ampliando una actuación que ya lo colocó junto a la histórica Italia de 1990 como el único anfitrión capaz de completar una fase de grupos perfecta y con la portería invicta.