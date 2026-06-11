México logra su victoria número 18 en la historia de las Copas del Mundo
México inauguró la Copa Mundial 2026 venciendo a Sudáfrica y celebrando su triunfo número 18 en la historia de la justa. Con este resultado, ha dejado atrás en la estadística a selecciones como Portugal y Polonia.
Este jueves 11 de junio arrancó la fiesta del fútbol mundial. Desde el Estadio Ciudad de México, el conjunto Tricolor, bajo el mando de Javier Aguirre, se impuso por 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.
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De esta manera, los aztecas no solo han dado su primer paso con el pie derecho, sino que también han aportado a su historial en mundiales. Y es que, desde la primera copa de Uruguay 1930 hasta la actual de 2026, la escuadra nacional ha acudido a un total de 18 ediciones. A lo largo de todas ellas, suma 61 partidos, en los que ha conseguido un balance de 18 victorias, la primera de ellas por 3-1 sobre Checoslovaquia en Chile 1962. El resto de los juegos culminó con 15 empates y 28 descalabros.
Actualmente, en la tabla histórica de la FIFA, México se coloca como la selección número 14 con más triunfos en la copa. Es así como el combinado mexicano se ha colocado por arriba de equipos como Portugal (17 victorias), Polonia (17 victorias), Croacia (13 victorias), Chile (11 victorias) y Colombia (9 victorias).
Además, se ha puesto a un solo triunfo de empatar a Serbia con 18 (contando sus partidos como Yugoslavia y como Serbia y Montenegro) y a dos de igualar a Rusia con 19 victorias. Ambas situaciones las podría conseguir en sus siguientes partidos del Grupo A, el 18 de junio, cuando enfrente a Corea del Sur por la segunda fecha, y el 24 de junio, cuando cierre la primera ronda ante la República Checa.
México alarga su racha ganadora en debuts mundialistas
De igual forma, con esta victoria sobre Sudáfrica, México ha logrado hilar un invicto de 8 debuts consecutivos en las Copas del Mundo. Y es que, desde que cayó 0-1 ante Noruega en Estados Unidos 1994, los aztecas no han vuelto a perder en su primer partido, obteniendo desde ese momento los siguientes resultados en su debut:
Francia 1998: Corea del Sur 1-3 México
Corea-Japón 2002: México 1-0 Croacia
Alemania 2006: Irán 1-3 México
Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México
Brasil 2014: México 1-0 Camerún
Rusia 2018: Alemania 0-1 México
Qatar 2022: México 0-0 Polonia
México, Canadá y Estados Unidos 2026: México 2-0 Sudáfrica
En total, en sus 18 participaciones mundialistas, México ha ganado en 7 ocasiones su primer partido de la copa, cayendo en 8 y empatando en los otros 3.