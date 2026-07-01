¡México tiene rival! Inglaterra sufre, pero elimina al Congo y enfrentará al Tri en Octavos
Inglaterra sufrió más de lo esperado, pero sobrevivió. En una tarde llena de tensión, con un doblete de Harry Kane, la selección inglesa derrotó 2-1 a la República Democrática del Congo y avanzó a los Octavos de Final del Mundial 2026, donde ahora tendrá una cita enorme contra México en el Estadio Azteca.
Cuando todo parecía que la jornada ofrecería una sorpresa mayúscula con un posible pase del Congo, que desde muy temprano en el partido se fue al frente en el marcador y lo mantuvo durante casi todo el partido, Harry Kane comandó una remontada épica para salvar el honor inglés y lograr el ansiado pase a los Octavos, donde enfrentará a México.
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El partido empezó con golpe africano. La República Democrática del Congo sorprendió a Inglaterra al minuto 7 con el gol de Brian Cipenga, después de una desconcentración defensiva que puso contra las cuerdas a uno de los equipos favoritos del torneo.
Durante buena parte del encuentro, Inglaterra no encontró comodidad. La RDC defendió con orden, compitió cada pelota y tuvo en Lionel Mpasi a una de sus grandes figuras, con atajadas importantes que mantuvieron viva la ilusión congoleña. El equipo inglés tuvo la posesión, pero le faltó claridad para romper una defensa que jugó con disciplina, intensidad y mucho corazón.
Ahí apareció Harry Kane. El capitán inglés volvió a cargar con el peso del partido cuando más lo necesitaba su selección. Al minuto 75, Kane empató con un cabezazo preciso tras un centro de Anthony Gordon. Ese gol cambió por completo el ánimo de Inglaterra y le quitó a la RDC una ventaja que había defendido casi todo el partido.
Pero Kane no se conformó con rescatar a Inglaterra. Al minuto 86, el delantero firmó la remontada con una jugada individual y un disparo con la derecha desde la derecha del área que se metió en el ángulo. Fue el golpe definitivo: Inglaterra pasó del miedo a la clasificación gracias a su capitán, que volvió a demostrar por qué sigue siendo el hombre de los momentos grandes.
Ese segundo gol tuvo, además, un valor histórico. Fue el número 13 de Kane en Copas del Mundo, una cifra con la que superó nada menos que a Pelé en la tabla de máximos goleadores mundialistas de la historia. El capitán inglés, que ya era el máximo anotador de Inglaterra en Mundiales, sigue subiendo escalones entre las grandes leyendas del torneo.
La República Democrática del Congo quedó eliminada, pero se fue con la cabeza en alto. Su Mundial fue histórico: regresó a la competencia tras décadas de ausencia, alcanzó una fase inédita para esta generación y puso contra las cuerdas a una de las selecciones candidatas al título. Su derrota dolió, pero su actuación dejó orgullo.
Para Inglaterra, la clasificación deja alivio, pero también preguntas. El equipo ganó, sí, pero volvió a mostrar momentos de duda. Aun así, en los partidos de eliminación directa muchas veces importa más sobrevivir que brillar, e Inglaterra lo hizo con su jugador más importante como protagonista absoluto.
Ahora viene México. Después de vencer 2-0 a Ecuador, el Tri esperaba rival, y ese rival será Inglaterra. El duelo será en el Estadio Ciudad de México, un escenario que puede pesar por la altura, el ambiente y el impulso de jugar en casa. Para Kane y compañía, el reto será mucho más grande: no solo enfrentarán a México, también enfrentarán a todo un país. Inglaterra sigue viva por Harry Kane. México ya la espera.