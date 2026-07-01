México vs Ecuador EN VIVO hoy: sigue el minuto a minuto, goles y resultado del Mundial 2026
La Selección Mexicana se enfrenta a Ecuador en el Mundial 2026. Sigue aquí el minuto a minuto con las mejores jugadas, goles, alineaciones, cambios, tarjetas y el marcador completamente EN VIVO.
Última actualización: (18:20 horas)
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🇲🇽 México - Ecuador 🇪🇨
ALINEACIÓN DE MÉXICO
El 11 del Tri es con Raúl ‘Tala’ Rangel en la portería; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallrdo en la defensa; Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora en la media cancha; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez son el ya tradicional tridente ofensivo.
PROTOCOLO POR TORMENTA ELÉCTRICA
Se activó el protocolo en el Estadio Azteca por tormenta eléctrica en la zona. Se espera que para la hora del partido ya no haya lluvia, pero de momento Tláloc está haciendo de las suyas.
De momento el horario del partido sigue igual: 19 horas. Pero cada 15 minutos se dará una actualización sobre el tema de la tormenta sobre el Coloso de Santa Úrsula.