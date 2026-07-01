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México vs Ecuador EN VIVO hoy: sigue el minuto a minuto, goles y resultado del Mundial 2026

Sigue EN VIVO el México vs Ecuador del Mundial 2026 con el minuto a minuto, goles, alineaciones, marcador en directo, cambios y todas las incidencias del partido.

Redacción SI México

México vs Ecuador: Minuto a minuto, goles, alineaciones, y el marcador completamente EN VIVO.
México vs Ecuador: Minuto a minuto, goles, alineaciones, y el marcador completamente EN VIVO. / David Ramos/Getty Images

La Selección Mexicana se enfrenta a Ecuador en el Mundial 2026. Sigue aquí el minuto a minuto con las mejores jugadas, goles, alineaciones, cambios, tarjetas y el marcador completamente EN VIVO.

Última actualización: (18:20 horas)

Marcador

🇲🇽 México - Ecuador 🇪🇨

ALINEACIÓN DE MÉXICO

El 11 del Tri es con Raúl ‘Tala’ Rangel en la portería; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallrdo en la defensa; Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora en la media cancha; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez son el ya tradicional tridente ofensivo.

PROTOCOLO POR TORMENTA ELÉCTRICA

Se activó el protocolo en el Estadio Azteca por tormenta eléctrica en la zona. Se espera que para la hora del partido ya no haya lluvia, pero de momento Tláloc está haciendo de las suyas.

De momento el horario del partido sigue igual: 19 horas. Pero cada 15 minutos se dará una actualización sobre el tema de la tormenta sobre el Coloso de Santa Úrsula.

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