México vs Inglaterra, demorado una hora por protocolo de tormenta eléctrica
Así como sucedió en el partido de 16avos ante Ecuador, el inicio del encuentro entre la selección mexicana e Inglaterra ha sido demorado una hora por las condiciones climatológicas adversas, pasando de las 18:00 a las 19:00 horas.
Debido a la intensa lluvia y tormenta eléctrica que ha estado rodeando al Estadio Ciudad de México desde las 14:00 aproximadamente, la FIFA hizo oficial el cambio de horario a la espera de cómo se comporta el clima, pues en caso de continuar cayendo rayos no podría darse inicio al cotejo y el partido se atrasaría de nueva cuenta.
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“Debido a las condiciones climatológicas, el inicio del partido entre la Selección Nacional de México e Inglaterra se retrasa. 18:05 Inicio de calentamiento19:00 Inicio de partido”, escribió la cuenta oficial de la selección mexicana en redes sociales.
Con este cambio ambas selecciones deberán esperar una hora más para realizar los calentamientos previos al partido, los cuales estaban programados para comenzar a las 17:05, pero que ni siquiera se llevaron a cabo.
La vez pasada en el encuentro ante Ecuador también se tuvo un retraso de una hora en el partido, pasando de las 19:00 horas a las 20:00 para el silbatazo inicial. En aquella ocasión no se volvieron a presentar rayos en las inmediaciones y la lluvia cesó, por lo que no hubo necesidad de continuar aplazando el encuentro.
¿CÓMO SE MANEJA LA FIFA EN CASO DE TORMENTAS?
Si cae un rayo en un área de 13 kilómetros a la redonda entonces el partido será suspendido y los jugadores deberán regresar a los vestidores, o no salir de ellos si aún no se encontraban en el terreno de juego; en cuanto a los espectadores, se les pedirá que desalojen las tribunas y se resguarden dentro del estadio.
El partido se reanudará si después de una pausa mínima de 30 minutos no vuelven a presentarse rayos en las inmediaciones, en caso de que vuelva a caer se reiniciará el conteo por otros 30 minutos. Al darse la situación climatológica antes de que comenzara el juego la espera será de una hora y no de media como sería si el partido ya se hubiera iniciado.
Este es el tercer partido en lo que va de la Copa del Mundo 2026 en atrasarse por el clima, el primer siendo el Francia vs Irak celebrado en Filadelfia, y el segundo el ya mencionado México vs Ecuador. Recordar que este será el último partido del actual certamen que se llevará a cabo en territorio mexicano.