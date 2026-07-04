México vs Inglaterra: Embajada Británica lanza guía para sus aficionados; ve las 5 principales recomendaciones
A unos días del esperado duelo entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, la Embajada Británica en México puso en marcha una campaña informativa dirigida a los aficionados ingleses que viajarán a la Ciudad de México para apoyar a su selección.
Además de reiterar que brindará apoyo a sus ciudadanos durante el torneo, la representación diplomática publicó una guía en sus redes sociales y canales oficiales con recomendaciones para que los visitantes disfruten del partido de forma segura y eviten contratiempos durante su estancia en el país.
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De acuerdo con la Embajada, más de 500 mil británicos visitan México cada año, por lo que, de cara al encuentro frente al Tricolor, el objetivo es que los aficionados tengan una experiencia segura y memorable.
La embajadora británica en México, Susannah Goshko, destacó que el partido representa mucho más que un enfrentamiento deportivo, pues consideró que refleja la relación que ambos países han construido durante casi dos siglos.
"El partido entre Inglaterra y México es mucho más que un encuentro deportivo. Es una celebración de la amistad que une a nuestros países y de una historia compartida que inició con la llegada de los mineros británicos a Hidalgo a finales del siglo XIX", señaló la diplomática.
Goshko agregó que el deporte también fortalece valores como la unidad, el respeto y la convivencia, y confió en que las aficiones de ambos países disfruten de una gran fiesta futbolística.
Las 5 principales recomendaciones de la Embajada Británica
Desde cómo comprar boletos de forma segura hasta qué hacer ante los cambios de clima en la Ciudad de México, la guía difundida por la Embajada Británica reúne una serie de recomendaciones para que los aficionados ingleses vivan una experiencia segura durante el México vs Inglaterra. Estos son los cinco puntos más importantes.
1. Compra tus boletos únicamente en plataformas oficiales
La Embajada pidió a los aficionados adquirir sus entradas únicamente a través de los canales oficiales del Mundial 2026, ya que los boletos comprados mediante reventa o sitios de terceros podrían ser inválidos y provocar que se les niegue el acceso al estadio.
2. Planea tu traslado al estadio con anticipación
Las autoridades británicas anticipan una alta demanda en los alrededores del Estadio Ciudad de México, por lo que recomiendan salir con suficiente tiempo, utilizar transporte oficial siempre que sea posible y seguir las indicaciones de las autoridades locales.
3. Mantén seguros tu pasaporte y tus pertenencias
Otra de las recomendaciones es permanecer atento en lugares concurridos para evitar robos de celulares o carteras. También aconsejan no portar grandes cantidades de efectivo, guardar el pasaporte en un sitio seguro y no dejar bebidas o alimentos desatendidos.
4. Prepárate para la altura y los cambios de clima
La guía recuerda que la Ciudad de México se encuentra a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, por lo que algunos visitantes podrían resentir los efectos de la altitud. Además, advierte que el clima puede cambiar rápidamente, pasando de un intenso sol a lluvias fuertes en cuestión de horas, por lo que recomienda mantenerse hidratado, usar protector solar y llevar ropa adecuada.
5. Respeta las leyes y costumbres mexicanas
Finalmente, la Embajada recordó a sus ciudadanos respetar las leyes locales durante su estancia. Entre las recomendaciones destaca evitar el consumo de alcohol en la vía pública y conocer las restricciones para ingresar al país con vapeadores y líquidos para cigarrillos electrónicos.
La representación diplomática también puso a disposición de los aficionados información sobre requisitos de ingreso, números de emergencia +5255 1670 3200 y asistencia consular, como parte de las acciones para acompañar a los seguidores ingleses durante el México vs Inglaterra, uno de los partidos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026.