Raúl Jiménez tiene a Jordan Pickford como su "víctima" favorita antes del México vs Inglaterra
El próximo rival de México será una potencia europea como Inglaterra. Sin embargo, hay una estadística que hace soñar al conjunto Tricolor. Su delantero, Raúl Jiménez, tiene como su "víctima" favorita al arquero inglés Jordan Pickford, a quien buscará marcarle de nuevo, ahora en una Copa del Mundo.
Este miércoles 1 de julio, Inglaterra venció por 2-1 a la República Democrática del Congo. Con ello, la escuadra británica aseguró su pase a los octavos de final, ronda en la que se enfrentará a México el próximo domingo 5 de julio.
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Para Raúl Jiménez, quien milita en el fútbol inglés, este duelo lo llevará a reencontrarse con viejos conocidos. Uno de ellos es el arquero titular de los Tres Leones, Jordan Pickford, ante quien ha disputado 12 partidos y ha marcado en seis ocasiones.
Esto llama la atención debido a que ningún otro arquero en el mundo ha recibido tantos goles del atacante mexicano como el guardameta nacido en Washington, Tyne and Wear.
Los 6 goles que Raúl Jiménez le anotó a Jordan Pickford
Todos los tantos que Jiménez le marcó a Pickford fueron a nivel de clubes. De estos, cinco los consiguió con la camiseta del Wolverhampton y uno más con la del Fulham. Por su parte, el portero inglés defendió en todas las ocasiones los colores del Everton. Además, cada vez que el mexicano anotó, su equipo registró un balance de tres victorias, un empate y dos derrotas.
- 11/08/18 – Premier League: Wolverhampton 2-2 Everton
- 02/02/19 – Premier League: Everton 1-3 Wolverhampton
- 01/09/19 – Premier League: Everton 3-2 Wolverhampton
- 12/07/20 – Premier League: Wolverhampton 3-0 Everton
- 01/11/21 – Premier League: Wolverhampton 2-1 Everton
- 10/05/25 – Premier League: Fulham 1-3 Everton
Es así como, para estos octavos de final de la Copa del Mundo, será la primera vez que ambos futbolistas se enfrenten a nivel de selecciones. Jiménez tendrá la misión de trasladar su dominio goleador sobre el arquero, ahora con la camiseta del combinado mexicano.