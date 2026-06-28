México y Ecuador vuelven a enfrentarse en un Mundial 24 años después
Javier Aguirre ya sabe lo que es ganarle a Ecuador en una Copa Mundial. El actual estratega de la Selección Mexicana volverá a verse las caras con el rival sudamericano en una justa mundialista después de 24 años. A continuación, recordamos todo lo que pasó en aquella histórica ocasión.
Tras la definición de la fase de grupos, se confirmó el duelo entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final. El partido se llevará a cabo este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México. Sin embargo, no es la primera vez que ambos conjuntos se enfrentan en este torneo, ya que existe un antecedente que data de Corea-Japón 2002.
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Así fue el único partido mundialista entre México y Ecuador
El duelo correspondió a la segunda fecha del Grupo G de aquel torneo. Tuvo lugar el 9 de junio de 2002 en el Estadio de Miyagi, Japón. Para esa ocasión, los aztecas se presentaban con figuras de la talla de Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Jared Borgetti, Óscar "El Conejo" Pérez y Ramón Morales, entre otros. Todos ellos eran dirigidos por Javier Aguirre, el mismo entrenador que hoy está al frente de la Selección Mexicana en Norteamérica 2026.
Los de la Mitad del Mundo comenzaron ganando con un gol tempranero al minuto 5. Desde la banda derecha, Ulises de la Cruz mandó un centro preciso para que Agustín Delgado cabeceara. "El Conejo" Pérez logró desviar el remate hacia el travesaño, pero la fortuna no lo acompañó y el balón rebotó en el poste interior para terminar al fondo de las redes.
Pese al golpe inicial y a que el juego se tornó ríspido por momentos, los mexicanos lograron responder al minuto 28. Ramón Morales, desde el sector izquierdo, puso un pase a media altura para que el "9" nacional, Jared Borgetti, rematara de primera intención y firmara el empate 1-1.
En el segundo tiempo, el Tricolor tomó el control de las acciones. Fue así como al minuto 57 concretó la remontada, cuando Gerardo Torrado sacó un disparo de larga distancia que se colocó pegado al poste para el 2-1. La diferencia pudo ser mayor, ya que Borgetti tuvo en sus pies la oportunidad del doblete con un tiro que José Francisco Cevallos apenas alcanzó a desviar al poste.
Ya sobre el final, los sudamericanos buscaron apretar, pero "El Conejo" salvó la victoria del Tricolor al detener un mano a mano frente a Carlos Tenorio, sellando el triunfo nacional y asegurando matemáticamente el pase a los octavos de final de ese torneo. Por su parte, la escuadra ecuatoriana terminó confirmando su eliminación en la primera fase a falta de un partido.
El historial entre México y Ecuador
En cuanto a la rivalidad general entre ambas escuadras, México no solo le ganó a Ecuador en el único cruce mundialista que han disputado. También lo supera ampliamente en la estadística histórica, registrando 15 triunfos, 8 empates y solo 4 derrotas en las 27 ocasiones en que se han enfrentado.
Sin embargo, el historial reciente cuenta una historia distinta. Los aztecas no han podido vencer a los ecuatorianos en sus últimos cuatro enfrentamientos directos, acumulando una derrota y tres empates consecutivos:
- Amistoso (28 de octubre de 2021): México 2-3 Ecuador.
- Amistoso (6 de junio de 2022): México 0-0 Ecuador.
- Copa América (1 de julio de 2024): México 0-0 Ecuador.
- Amistoso (15 de octubre de 2025): México 1-1 Ecuador.
- Mundial 2026 (30 de junio): México vs. Ecuador (por disputarse).