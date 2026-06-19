México ya suma 12 debuts en el Mundial, tras participación de Romo, Giménez, Huerta y Vargas
La Selección de México derrotó 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, donde Luis Romo marcó el gol del triunfo
La Selección de México derrotó 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, donde Luis Romo marcó el gol del triunfo
Romo fue uno de los cuatro jugadores que hoy debutaron por México en un Mundial, junto a Santiago Giménez, César Huerta y Obed Vargas.
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Romo lo hizo como titular, mientras que los otros tres ingresaron en el segundo tiempo
Con ellos cuatro, el equipo de Javier Aguirre ya suma 12 debuts mundialistas en este 2026, luego de los 8 que hubo en el triunfo ante Sudáfrica
LOS 12 DEBUS MUNDIALISTAS DE MÉXICO EN ESTE 2026
1.- Tala Rangel
2.- Israel Reyes
3.- Erik Lira
4.- Brian Gutiérrez
5.- Álvaro Fidalgo
6.- Julián Quiñones
7.- Gilberto Mora
8.- Armando González
9.- Luis Romo
10.- Santiago Giménez
11.- César Huerta
12.- Obed Vargas
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