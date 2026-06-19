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México ya suma 12 debuts en el Mundial, tras participación de Romo, Giménez, Huerta y Vargas

La Selección de México derrotó 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, donde Luis Romo marcó el gol del triunfo

Redacción SI México

Santiago Giménez por fin debutó en un Mundial con la Selección de México
Santiago Giménez por fin debutó en un Mundial con la Selección de México / MexSport Sports Agency

La Selección de México derrotó 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, donde Luis Romo marcó el gol del triunfo

Romo fue uno de los cuatro jugadores que hoy debutaron por México en un Mundial, junto a Santiago Giménez, César Huerta y Obed Vargas.

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Romo lo hizo como titular, mientras que los otros tres ingresaron en el segundo tiempo

Con ellos cuatro, el equipo de Javier Aguirre ya suma 12 debuts mundialistas en este 2026, luego de los 8 que hubo en el triunfo ante Sudáfrica

LOS 12 DEBUS MUNDIALISTAS DE MÉXICO EN ESTE 2026

1.- Tala Rangel


2.- Israel Reyes

3.- Erik Lira

4.- Brian Gutiérrez

5.- Álvaro Fidalgo

6.- Julián Quiñones

7.- Gilberto Mora

8.- Armando González

9.- Luis Romo

10.- Santiago Giménez

11.- César Huerta

12.- Obed Vargas

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