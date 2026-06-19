Terrible error del portero coreano Seung-gyu Kim en gol de Luis Romo
México abrió el marcador ante Corea del Sur tras un increíble error del portero Seung-gyu Kim en el Estadio Ciudad de Guadalajara, donde Luis Romo aprovechó para mandar el balón a las redes
En juego del Grupo A en la Copa del Mundo 2026, arrancando el segundo tiempo, México tuvo la primera de peligro después de que un balón suelto en el área coreana terminara en las manos del portero Kim, quien soltó la bola después de chocar con uno de sus compañeros, dejando la pelota suelta y lista para que Luis Romo rematara con el arco completamente vacío.
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El increíble error del guardameta coreano, que ya había mostrado fallas en el partido anterior ante Chequia, no pasó desapercibido en el Estadio Guadalajara, que después de festejar el tanto, le recordaba al portero su falla cada que el balón llegaba a sus pies
Esto dejó el marcador 1-0 a favor de los mexicanos, poniéndose momentáneamente como líderes del Grupo A y asegurando su pase a los 16avos de final.
El guardameta surcoreano redimió un poco su falla con una atajada a un tiro de Raúl Jiménez que intentó cruzar su disparo para aniquilar el encuentro.
El error de Kim mermó a los suyos, que tuvieron que cambiar su estilo de juego para intentar empatar el encuentro y no tener que jugarse todo en contra de Sudáfrica en la que será la última jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026.