¡La kriptonita Carioca! Mohamed Ouahbi, DT de Marruecos, le toma la medida a Brasil
De la mano de su director técnico, Mohamed Ouahbi, Marruecos le sacó un susto a Brasil, al empatar 1-1. Pero no es la primera vez que el entrenador se enfrenta a los amazónicos en un torneo internacional. De hecho, previamente ya le había ganado a la verdeamarela en una justa mundialista.
Para ello, debemos remontarnos un año atrás, a la Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025. En ese entonces, el estratega comandaba al conjunto juvenil de los Leones del Atlas, que quedó emparejado en el Grupo C de dicho torneo con Brasil, España y México.
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Tras ganarle a La Roja en su primer partido, Marruecos llegaba a la segunda fecha como el caballo negro para enfrentar a un Brasil urgido, ya que había empatado con México.
En aquella ocasión, los africanos, aunque le cedieron la pelota a los de amarillo, jugaron al contragolpe letal con el que liquidaron a los brasileños con un marcador de 2-1. Las anotaciones de este encuentro llegaron cortesía de una chilena de Othmane Maamma y un zurdazo cruzado de Yassir Zabiri. Por su parte, Iago Teodoro marcó el descuento para los sudamericanos.
Ouahbi fue campeón del mundo con Marruecos Sub-20, ¿podrá con la mayor?
Tras imponerse sobre España y Brasil, Marruecos cerró la fase de grupos con una derrota ante México por 1-0. Aun así, los africanos avanzaron a la siguiente fase como primeros del sector con seis puntos. Mientras tanto, la canarinha finalizó con un punto y, por primera vez en su historia, quedó eliminada en la primera ronda de un Mundial Sub-20.
En los octavos de final, los Leones del Atlas vencieron 2-1 a Corea del Sur para después superar a Estados Unidos por 3-1 en cuartos de final. Luego, en semifinales, tras un empate 1-1, eliminaron a Francia desde la tanda de penales para, finalmente, vencer por 2-0 a Argentina en el duelo por el título de la categoría.
Posteriormente, el 5 de marzo de 2026, Marruecos recibió la noticia de que Walid Regragui renunciaba a la dirección técnica del combinado mayor. Por esta razón, y tras el campeonato juvenil conquistado en Chile, Ouahbi apareció como el sucesor inmediato en el puesto, siendo nombrado al día siguiente. Ahora, buscará replicar el éxito en esta justa mundialista.