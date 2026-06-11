México derrota 2-0 a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026
México logró su primera victoria en una inauguración mundialista tras casi un siglo y siete partidos sin un triunfo. Javier Aguirre lo dijo en la previa, ese dato serviría para motivar a sus jugadores. Al final, el Tri hizo historia y consiguió su primera victoria en un partido inaugural y la 18 en la historia de una Copa del Mundo, pero sobre todo sirve para seguir el plan de mantener la idea de jugar en el estadio Azteca en las fases definitivas.
México derrotó 2-0 a Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en duelo del Grupo A
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El estadio se llenó con anticipación como pidieron las autoridades. Y eso motivó a la afición para mantener un ambiente festivo que contagió a sus jugadores. Desde el inicio se escucharon los oles cuando empezó el partido. Antes, la tribuna ya se había motivado cuando Salma Hayek, la actriz mexicana, había dado la bienvenida y Alejandro Fernández había entonado el Himno Nacional.
Quizá por eso, FIFA escogió a México para albergar su tercer partido inaugural en la historia, porque los mexicanos no dejaron de apoyar desde ese instante. Eso hizo que el ambiente festivo se reflejara en el campo y el equipo de Javier Aguirre logró empezar con dominio.
México presionó, tocó, empezó a demostrar que quería una historia diferente. Y apareció Julián Quiñones, el colombiano naturalizado y goleador de la liga de Arabia, quien tuvo que convencer al Vasco durante su proceso.
Quiñones aprovechó que Erik Lira robó un balón, el ex jugador de América y Atlas hizo su diagonal y disparó, el balón pasó por debajo de las piernas del arquero Ronwen Williams para hacer estallar al estadio Ciudad de México.
El júbilo fue instantáneo. Todos corrieron a la banca a festejar. Julián se había levantado como el goleador mexicano, tras la mala experiencia en Qatar, donde no se pasó a la segunda ronda. Todo ello quedó atrás en ese instante, llovió todo lo que el público pudo aventar. Julián se convirtió en el segundo naturalizado que anota, tras Sinha en el Mundial de 2006.
Javier Aguirre mostró sus armas en los últimos partidos y ante Sudáfrica no cambió el plan. Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones se mostraron en diversos sectores de la cancha para conectar el juego ofensivo y que la pelota le llegara a Raúl Jiménez, quien logró su primera titularidad.
Aguirre ya había dicho que no le importaba su equipo no tuviera experiencia en Mundiales y mandó a siete jugadores sin experiencia previa. No importó. Todos mostraron la personalidad que el Vasco ha comentado en su proceso. Buscó jugadores que no se achicaron ante el escenario y durante los primeros minutos eso pasó.
Quiñones fue la llave ofensiva de México. Disparó en el 19 y se quedó cerca. Brian era otro camino por derecha. Tras la pausa de hidratación, el equipo esperó a Sudáfrica y el público se lo recriminó con rechiflas. Eso hizo que en la cancha se volvieran a conectar. Y Álvaro Fidalgo con un disparó volvió a animar a la tribuna, que se vio recompensada cuando se juntaron nuevamente Quiñones, Fidalgo y Brian para hacer triangulaciones y segundos después, Julian disparara en el poste. Brian tuvo otra oportunidad en el tiempo complementario, pero su disparó salió chorreado.
La zona defensiva jugó con tres en el fondo, como lo había planeado el Vasco también. Johan y Montes no dejaron pasar nada por arriba y presionaban para que Sudáfrica no estuviera cómodo al ataque. Su primera jugada ofensiva fue hasta el minuto 23, pero realmente sin peligro para Raúl Rangel, que se convirtió en el segundo portero de la cantera de Chivas en jugar una Copa del Mundo en casa tras Nacho Calderón.
El segundo tiempo fue mejor para México. En los primeros segundo, Brian robó el balón en el área chica y Fidalgo no pudo aprovechar la jugada, pero era una señal de que México no dejaría escapar la victoria. Quiñones estaba tan confiado en su juego que hizo un disparo pasada la media cancha para sorprender al arquero sudafricano, pero la pelota la controló sin problema.
Brian tuvo una escapada al minuto 48, tras un pase filtrado, y fue fauleado afuera del área para que Sithole recibiera la roja y México jugara con ventaja. Raúl tuvo su primer intentó en tiro libre, en búsqueda de su primer gol en una Copa del Mundo.
El Vasco al ver que el equipo podría sumar otro tanto, mandó a la cancha a Luis Chavez y Gilberto Mora, uno con experiencia y otro debutante. Salieron Fidalgo y Brian para refrescar ideas. El jugador de Xolos recibió una ovación estridente. Segundos después, los cambios dieron sentido.
Raúl tomó la pelota en los tres cuartos de cancha, se la pasó a Quiñones, quien buscó a Alvarado en la banda derecha. El jugador de Chivas tenía claro que Raúl llegaría al área y le mandó el balón. El ex jugador del América remató a seis metros y logró su primer gol en una Copa del Mundo.
El estadio volvió a estallar. Volvió a sentirse en casa. Su festejo fue mirar al cielo y el equipo llegó para sostenerlo después de perder a su padre en las últimas semanas y colocarse a seis goles de ser el máximo anotador de México, detrás de Javier Hernández. Raúl había sumado 116 minutos en sus tres Copas del Mundo anteriores, y ahora al 67' había logrado su anhelo de anotar en el Azteca en una Copa del Mundo.
La tribuna empezó a cantar el Cielito Lindo. Y el Vasco comenzó a darle juego a otros elementos. Metió a Edson Álvarez para darle ritmo, sacó a Lira. Metió a Armando González en lugar de Raúl. El delantero de Chivas recibió otro de los gritos más fuertes del partido. El último cambio fue Alexis Vega, quien tenía una deuda de Qatar y quería anotar también en este partido. Sudáfrica sufrió otra baja con la roja de Themba Zwane y México también tras una falta de César Montes.
Al final. Lo mejor fue en el ambiente en la tribuna, nunca dejó de exigir y de alentar, de cantar, de intentar la ola. México logró su tercera inauguración en el Estadio Azteca y dejó claro que el ambiente festivo está difícil de superar, pues se logró un lleno de 80 mil 824 asistentes.
La conclusión para el Vasco fue clara. Su etapa como técnico mexicano llegó a su graduación. Consiguió la primera victoria en un debut y además, México se mantiene invicto en las Copas del Mundo cuando juega en el Estadio Azteca. Ahora, el Tri tendrá que viajar a Guadalajara para su segundo reto ante Corea del Sur.