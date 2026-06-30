Monterrey se despide de la Copa Mundial 2026: récords, goleadas y penales
Monterrey vivió su último partido de la Copa Mundial 2026. A lo largo de 16 días, la capital de Nuevo León recibió la pasión y la alegría del máximo torneo del futbol mundial. Durante ese periodo, la ciudad fue testigo de 13 goles, una tanda de penales y pasó a los libros de historia de la FIFA como la sede del partido número 1000 de las Copas del Mundo. A continuación, un repaso de todo lo que se vivió en la Sultana del Norte durante los encuentros que albergó.
La plaza regiomontana recibió cuatro partidos, todos disputados en el Estadio Monterrey, aunque cada uno contó una historia distinta que quedará en el recuerdo de la afición local e internacional.
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Suecia 5-1 Túnez (Grupo F)
La aventura mundialista en tierras regiomontanas comenzó el 14 de junio con el duelo entre Suecia y Túnez. El debut de la sede arrancó con un festín de goles, ya que el conjunto europeo se impuso por 5-1 gracias a un doblete de Yasin Ayari (7' y 90+6'), además de los tantos de Alexander Isak (30'), Viktor Gyökeres (59') y Mattias Svanberg (84'). Por los africanos, Omar Rekik marcó el gol del descuento al minuto 43.
Cabe señalar que este abultado resultado significó la salida del estratega de la selección tunecina, Sabri Lamouchi, quien se convirtió en el cuarto entrenador en perder su puesto durante la Copa Mundial.
Japón 4-0 Túnez (Grupo F): el partido número 1000 de los Mundiales
Posteriormente, el 20 de junio, la fiesta regresó a lo grande a la Sultana del Norte. El duelo entre Japón y Túnez, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos, pasó a los libros de historia de la FIFA como el partido número 1000 de las Copas del Mundo.
La ocasión estuvo acompañada por una ceremonia previa al silbatazo inicial, parches conmemorativos en las camisetas de los futbolistas y la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto con diversas leyendas del futbol en los palcos.
En la cancha, el encuentro terminó con otra goleada de 4-0 para los asiáticos sobre las Águilas de Cartago. Daichi Kamada abrió el marcador al minuto 4, Ayase Ueda firmó un doblete (31' y 83') y Junya Itō completó la cuenta al 69'.
Sudáfrica 1-0 Corea del Sur (Grupo A)
Este encuentro dejó una de las mayores sorpresas de la fase de grupos. El 24 de junio, el Gigante de Acero recibió el último compromiso de la primera ronda para ambas selecciones.
Los Guerreros Taeguk partían como favoritos, pero Thapelo Maseko marcó al minuto 63 el único gol del encuentro para darle a los Bafana Bafana su histórica primera clasificación a la fase de eliminación directa, eliminando de paso a los surcoreanos.
Marruecos 1-1 (3-2 penales) Países Bajos (dieciseisavos de final)
Para cerrar su participación mundialista, Monterrey tuvo un duelo de alto nivel. Países Bajos y Marruecos, dos selecciones ubicadas dentro del Top 10 del Ranking FIFA, se enfrentaron en un partido de matar o morir.
Cody Gakpo abrió el marcador al minuto 73 para los neerlandeses con una celebración entre lágrimas, luego de que dos días antes sufriera la pérdida del bebé que esperaba junto a su pareja. Parecía que ese sería el único gol del encuentro; sin embargo, en el último suspiro, al 90+1', Issa Diop empató el marcador para los africanos.
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Tras mantenerse la igualdad durante los tiempos extra, el encuentro se definió desde los once pasos. Por Marruecos fallaron Neil El Aynaoui y su gran figura, Achraf Hakimi. Sin embargo, el guardameta Yassine Bounou y el delantero Ismael Saibari terminaron siendo los héroes al convertir sus cobros decisivos, sellando el triunfo de los Leones del Atlas por 3-2 en la tanda y otorgándoles el boleto a los octavos de final.
¿Cuántos partidos más del Mundial se jugarán en México?
Con la actividad concluida en Monterrey y Guadalajara, de las tres sedes originales en territorio mexicano solo queda una en competencia. La Ciudad de México recibirá dos encuentros más en el Estadio Azteca:
- Dieciseisavos de final: México vs. Ecuador – Martes 30 de junio, 19:00 horas.
- Octavos de final: Equipos por confirmar – Domingo 5 de julio.