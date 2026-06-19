Moriyasu, sobre la cultura japonesa de limpiar los estadios: “Dejar el lugar mejor de como lo encontramos”
Monterrey, México — El director técnico de la selección de Japón, Hajime Moriyasu, destacó la filosofía cultural de su país en torno al respeto por los espacios públicos y la limpieza, en la conferencia de prensa previa al duelo ante Túnez en el Estadio de Monterrey, correspondiente al Grupo F del Mundial 2026.
El estratega japonés explicó que esta práctica no es algo aislado dentro del futbol, sino una costumbre profundamente arraigada en la sociedad japonesa, basada en la responsabilidad colectiva y el cuidado del entorno.
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“Sí, creo que es una cultura que realmente ocurre en Japón. Muchos ciudadanos saben que al irse deben dejar el lugar mejor que cuando llegaron”, señaló Moriyasu.
La selección de Japón también lo hace
El técnico también abordó las críticas que en ocasiones ha recibido el equipo nacional por participar en labores de limpieza, una práctica que algunos han cuestionado bajo la idea de que podría interferir con el trabajo del personal de mantenimiento.
“Nuestro equipo también ha sido cuestionado por limpiar, porque algunos piensan que al recoger basura podríamos quitar trabajo a quienes se encargan de eso. Pero esa es solo una forma de pensar”, explicó.
Moriyasu subrayó que esta conducta responde a una visión general del comportamiento social en Japón, donde el cuidado del entorno es parte de la educación y la vida cotidiana.
“Los japoneses, en general, no tiran basura y cuidan el entorno”, añadió.
El entrenador reveló además que ha existido intercambio de percepciones con personas de otras culturas futbolísticas, como Brasil, en torno a esta práctica, destacando que el entendimiento entre distintas formas de ver el comportamiento social enriquece la convivencia internacional.
“Hemos hablado con gente de Brasil y ellos nos han dicho que no lo hacen para que la gente de limpieza no pierda su trabajo”, comentó.
Finalmente, Moriyasu relató una situación reciente tras un entrenamiento del equipo, como ejemplo de la mentalidad de colaboración dentro del grupo japonés.
“Ayer, después del entrenamiento, todos recogimos las pelotas con césped y ayudamos a limpiar, incluso quienes cuidan el césped en Nashville participaron, mostrando la mentalidad japonesa de colaboración y orden”, concluyó.
La selección de Japón continúa su preparación para el encuentro ante Túnez, un partido que no solo ha generado atención por su relevancia deportiva en el Mundial 2026, sino también por los elementos culturales que rodean al combinado nipón.