Movilidad, cultura y más: apps y números de emergencia que necesitas para el Mundial 2026
El Mundial 2026 ya arrancó y si vas al estadio o a una Fan Zone, el celular es tan importante como el boleto. Estas son las aplicaciones que necesitas tener descargadas antes de salir de casa, organizadas por lo que hacen.
Las obligatorias si tienes boleto
La primera es la FWC2026 Mobile Tickets, la aplicación oficial de la FIFA para gestionar tus boletos. Es la única manera de acceder al estadio porque los boletos son exclusivamente digitales y no se pueden imprimir ni guardar en PDF. Los códigos QR se generan horas antes de la apertura de puertas directamente en la app. Si no la tienes descargada y activa con tu FIFA ID antes de llegar al estadio, no entras. Está disponible en App Store y Google Play de forma gratuita.
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La segunda es la app oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, diferente a la de boletos. Esta es la compañera del torneo: marcadores en vivo, calendario de partidos, información sobre las 16 sedes, guía de Fan Festivals, restaurantes y atracciones cerca de cada estadio, y contenido exclusivo. Disponible en App Store y Google Play.
Para moverte en la ciudad
Si vas a la Ciudad de México, Citymapper es la mejor opción para el transporte público. Integra Metro, Metrobús, Tren Ligero, Tren Suburbano, Ecobici y rutas de autobús en una sola app, con información en tiempo real sobre retrasos e interrupciones. Funciona sin internet si descargas el mapa con anticipación, algo muy útil dentro del Metro donde no hay señal. Para Guadalajara y Monterrey, Moovit es la alternativa más completa, con cobertura de todas las líneas de transporte público de las dos ciudades y actualizaciones en tiempo real.
Google Maps sigue siendo indispensable en las tres ciudades para encontrar restaurantes, puntos de interés, calcular tiempos de caminata y guardar lugares con anticipación. Waze es la mejor opción si te mueves en auto, con reportes en tiempo real de tráfico, accidentes y cierres viales, algo crítico en los días de partido cuando las calles cerca de los estadios se colapsan.
Para moverte en bici en la CDMX
Si vas a la Ciudad de México, Ecobici es la opción más práctica y económica para trayectos cortos en el Centro Histórico y sus alrededores. Es el sistema de bicicletas compartidas más grande de América Latina, con más de 9,000 bicicletas y 687 estaciones disponibles las 24 horas del día los 365 días del año. Para usarlo solo hay que descargar la app oficial de Ecobici, crear una cuenta con nombre, correo y método de pago, y elegir un plan. El plan de un día cuesta 115 pesos e incluye viajes ilimitados de hasta 45 minutos cada uno. Para desbloquear una bici, basta con escanear el código QR del manubrio desde la app. Si el trayecto supera los 45 minutos, se cobran 26 pesos por la primera hora adicional. La app muestra en tiempo real cuántas bicis hay disponibles en cada estación y cuántos lugares libres hay para devolver la bici al terminar el viaje.
Para no perderte nada cultural
Si vas a la CDMX y quieres aprovechar los días sin partido para visitar museos, el Zócalo o el Centro Histórico, la app de CANACOPE CDMX es una guía completa de comercios, servicios y puntos de interés en la capital. Google Maps también tiene información detallada de museos con horarios, precios y reseñas actualizadas. TripAdvisor funciona bien para leer experiencias de otros visitantes antes de decidir qué visitar.
Para los visitantes extranjeros
El Mundial trae aficionados de más de 80 países y muchos no hablan español. Google Translate con los idiomas descargados sin conexión es una herramienta clave para comunicarse con locales, leer menús en español y entender señalizaciones. Lo más importante es descargar el español antes de llegar para usarlo sin internet cuando la señal falle.
XE Currency es la app más confiable para saber el tipo de cambio del peso mexicano en tiempo real. Antes de cambiar dinero en cualquier casa de cambio o banco, conviene consultarla para saber si la tasa que ofrecen es justa. La app también funciona sin internet si se actualiza antes de salir del hotel.
Para encontrar cajeros sin comisión, la app de Mastercard o Visa tiene un localizador de cajeros afiliados en todo el mundo. Google Maps con la búsqueda "cajero ATM cerca" también funciona bien y muestra reseñas de otros usuarios sobre cada cajero.
Para saber el clima antes de salir
Durante el Mundial en México las tardes pueden ser muy calurosas y los aguaceros de verano son impredecibles, especialmente en la CDMX y Guadalajara. The Weather Channel o Weather Underground son las apps más precisas para México, con pronósticos por hora que permiten planear si llevar paraguas, poncho o bloqueador solar antes de salir al estadio o a la Fan Zone. La recomendación es revisar el pronóstico la noche anterior y la mañana del partido.
Qué hacer si te roban o pierdes el pasaporte
Es el escenario que ningún viajero quiere vivir pero para el que vale la pena estar preparado. Si te roban, lo primero es marcar el 911 para reportar el hecho y obtener un número de reporte policial. El siguiente paso es ir a la Fiscalía más cercana a levantar una denuncia formal, que es el documento que necesitarás para iniciar cualquier trámite con tu embajada. Después hay que contactar la embajada o consulado del país de origen para iniciar el trámite de pasaporte de emergencia. Estos son los números de emergencia consular de los países con más aficionados esperados en el Mundial:
- Estados Unidos: +52 55 5080-2000
- Argentina: +52 55 8556-0472
- Brasil: +52 55 5202-6000
- España: +52 55 5282-2974
Los cuatro están disponibles las 24 horas y atienden exclusivamente emergencias consulares como robo de pasaporte, accidentes o detenciones.
Números de emergencia que debes guardar
Antes de salir al estadio o a la Fan Zone, guarda estos números en tu celular. El 911 es el número único de emergencias en México y funciona en todo el país las 24 horas para policía, ambulancias, bomberos y protección civil. El 078 es la línea de atención al turista, operada por los Ángeles Verdes los 365 días del año, y sirve para orientación turística, apoyo en carretera y asistencia a visitantes extranjeros. El 800-008-9090 es la línea directa de la Secretaría de Turismo Federal para atender problemas relacionados con el viaje. Los tres son gratuitos desde cualquier celular en México.