El Mundial 2026 comenzó con una ceremonia inaugural llena de música, color y mucha pasión
El Mundial 2026 comenzó con una ceremonia inaugural que encabezaron estrellas internacionales como la colombiana Shakira y el tenor italiano Andrea Bocelli, en el Estadio Azteca de Ciudad de México.
El espectáculo se desarrolló sobre una lona que cubrió todo el terreno de juego en el mítico estadio de la capital mexicana, que alberga por tercera vez el partido inaugural de un Mundial.
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Los primeros en presentarse fueron la banda mexicana Maná, con su clásico 'Oye mi amor', seguido por el cantante pop venezolano Danny Ocean y la agrupación Los Ángeles Azules.
El público coreó las canciones, que fueron acompañadas por coreografías con bailarines vistiendo trajes indígenas y mujeres en trajes típicos. Fuegos artificiales salían del escenario que tenía un gran trofeo como el mundialista en el medio.
"¡Viva México!", gritaron más de una vez y el Azteca se venía abajo.
Bocelli interpretó el himno oficial del Mundial, titulado "DNA", mezcla de ópera y música electrónica, mientras Shakira estrenó la canción "Dai Dai" junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy. Absolutamente todo fue una gran fiesta en el Estadio Ciudad de los Deportes. AFP