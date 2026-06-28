Mundial 2026: ¿Cuál fue la mejor y la peor confederación en la fase de grupos?
La primera etapa de la Copa del Mundo llegó a su final y es momento de realizar el balance de las mejores y peores selecciones que formaron parte del torneo. Con la ronda de 16avos comenzando inmediatamente, es importante saber qué combinados estarán presentes de cada una de las confederaciones participantes.
La mejor de todas ellas fue la confederación africana, que de 10 selecciones participantes logró clasificar a 9 a la siguiente ronda, mientras que la peor de todas fue la asiática, que contaba con 9 representantes y solo pudo poner a dos en la siguiente etapa.
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ÁFRICA
En el Grupo A se encontraba Sudáfrica, que a pesar de perder su primer partido contra México, logró reponerse y consiguió un empate ante Chequia en su segundo juego, para después sorprender con su victoria por la mínima frente a Corea del Sur. Esto puso a los “bafana bafana” como segundos.
Dentro del Grupo C estaba uno de los favoritos de la Copa del Mundo, Marruecos, que con un empate ante Brasil y par de triunfos en contra de Escocia y Haití logró posicionarse como segundo, calificando así por torneo consecutivo a la siguiente ronda.
Continuando con la buena racha estaba Costa de Marfil, que solamente perdió su partido ante Alemania en el Grupo E. Fuera de los europeos, los “elefantes” consiguieron dos victorias clave en contra de Ecuador y Curazao para poder pasar por primera vez en su historia a la etapa eliminatoria del torneo.
Para el Grupo G la sorpresa fue Egipto, que logró sacar un empate en la primera jornada ante Bélgica, lo que le permitió terminar segunda de grupo al derrotar después a Nueva Zelanda e igualar con Irán; finalizaron debajo de los europeos solo por la diferencia de goles.
En el Grupo H está la mayor de las sorpresas, Cabo Verde, que calificó como segundo de su sector después de empatar todos sus partidos, dos de ellos ante campeones del mundo como España y Uruguay.
Senegal se coló a la próxima ronda en la última jornada como uno de los mejores terceros después de golear a su similar de Irak. Los “leones” solo sumaron un triunfo en el Grupo I, pero eso les bastó para poder pasar a la siguiente etapa. Mismo caso que Argelia y la República Democrática del Congo, que con un respectivo empate y triunfo en su último partido se lograron meter como terceros de los grupos J y K.
Por último está Ghana, que también logró su pase como tercero, aunque en este caso lo consiguió desde antes de jugar la tercera jornada; una victoria ante Panamá y un sorpresivo empate en contra de Inglaterra le permitieron ser el tercer clasificado del Grupo L.
La única decepción de la confederación africana se encuentra en el Grupo F con Túnez, equipo que después de ser goleado en la primera jornada por Suecia destituyó a su técnico. Con nuevo timonel las cosas tampoco mejoraron y recibieron otro par de goleadas ante Japón y Países Bajos para terminar últimos y sin puntos.
ASIA
El caso de la confederación asiática es totalmente lo contrario, con solo dos de sus selecciones pasando a la siguiente ronda, Japón y Australia.
Japón mostró ser un rival duro dentro de la competencia, el cual podrá sacarle un susto a más de uno de los equipos de la siguiente ronda. Sus empates ante Países Bajos y Suecia, sumado a su goleada contra Túnez, lo pusieron segundo del Grupo F.
Australia por su parte inició con un sorpresivo triunfo sobre Turquía, lo que le permitió llegar con esperanzas a la última ronda en donde chocó con Paraguay, con quien empató, y con 4 puntos pasó como segundo del Grupo D. Con nueve selecciones presentes en el torneo, esto hace que la confederación asiática sea la peor en cuanto a números de cara a la siguiente ronda.
Corea del Sur, Qatar, Irán, Arabia Saudita, Irak, Jordania y Uzbekistán se despidieron del torneo de manera temprana, con cinco de ellas incluso quedando como últimas de sus respectivos grupos. Coreanos e iranís todavía tenían esperanzas de ser uno de los mejores terceros, pero no terminó por suceder.