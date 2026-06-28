SI Mexico

Técnico de Corea del Sur renuncia tras temprana eliminación en el Mundial

Hong Myung-bo renunció a Corea del Sur, que quedó eliminada del Mundial al sumar sólo tres puntos en el Grupo A, producto de una victoria con Chequia y dos derrotas con México y Sudáfrica.

Redacción SI México

Hong Myung-bo dirigió a Corea del Sur en el Mundial de Brasil 2014 y ahora en 2026, donde quedó eliminada en primera ronda.
Hong Myung-bo dirigió a Corea del Sur en el Mundial de Brasil 2014 y ahora en 2026, donde quedó eliminada en primera ronda. / Luke Hales/Getty Images

El muy criticado Hong Myung-bo presentó su renuncia el domingo al cargo de seleccionador de Corea del Sur tras la sorpresiva eliminación de ésta en la primera ronda del Mundial de Norteamérica 2026, según informan medios.

El excapitán de la selección asiática, de 57 años, volvió a fracasar en su segunda etapa al frente de Corea del Sur, al quedar eliminado en el Grupo A del Mundial 2026, donde sumó tres puntos.

Te puede interesar: Sudáfrica da la campanada: califica como segundo del A y manda a Corea al tercer lugar

Venció en el debut a Chequia por 2-1, pero luego perdió frente a México y Sudáfrica, ambos por 1-0 y no pudo avanzar a dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros.

Hong Myung-bo asumió la responsabilidad del fracaso y este domingo renunció, informó la agencia de noticias Yonhap.

Ya había sido seleccionador de Corea del Sur en el Mundial de Brasil 2014, donde también quedó eliminada en la primera ronda tras igualar (1-1) con Rusia y perder con Argelia (4-2) y Bélgica (1-0).

Hong Myung-bo es reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia de Corea del Sur.

Fue el primer futbolista de Asia en jugar cuatro Mundiales, los de  Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea del Sur y Japón 2002.

En el Mundial 2002, los Guerreros de Taeguk llegaron a semifinales y Hong Myung-bo fue galardonado con el Balón de Bronce como el tercer mejor jugador del torneo. AFP

Published |Modified
Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

Home/Mundial 2026