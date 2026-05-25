Mundial 2026: España vuelve a México 40 años después sin ningún jugador del Real Madrid
La convocatoria de España para el Mundial de 2026 llegó con una ausencia que pesa tanto por simbolismo como por historia. El técnico Luis de la Fuente presentó la lista de 26 futbolistas sin un solo jugador del Real Madrid, algo inédito para España en una Copa del Mundo.
La ausencia de elementos merengues marca un parteaguas con una tradición que durante décadas pareció inseparable de la identidad competitiva de “La Roja”, acostumbrada a mirar hacia el Bernabéu para encontrar líderes, jerarquía y futbolistas decisivos.
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El contraste adquiere mucho peso porque para este Mundial España vuelve a México, el escenario donde hace 40 años ocurrió exactamente lo contrario. En el verano de 1986, el equipo dirigido por Miguel Muñoz desembarcó en territorio mexicano con siete futbolistas del Real Madrid: José Antonio Camacho, Emilio Butragueño, Míchel, Ricardo Gallego, Chendo, Rafael Gordillo y Antonio Maceda.
Entonces, el blanco dominaba la estructura del equipo nacional; hoy, España volverá a pisar suelo mexicano sin un solo merengue en la expedición, una postal difícil de imaginar para quienes crecieron viendo a esa generación madridista.
España en México 86
España llegó a México 86 como un lejano aspirante, pero con el pulso de una promesa. No era todavía una maquinaria perfecta, pero sí un equipo reconocible: disciplina táctica, oficio defensivo y un grupo de futbolistas acostumbrados a convivir bajo la presión del Real Madrid, el club más importante de España. La selección sobrevivió a una fase de grupos irregular, pero encontró una identidad competitiva a medida que avanzó el torneo, hasta instalarse entre los ocho mejores del mundo.
Y donde todo cambió fue en Querétaro, en los Octavos de Final frente a Dinamarca. Allí apareció Emilio Butragueño con una actuación que todavía ocupa un sitio privilegiado en la memoria de los Mundiales: ‘El Buitre’ hizo cuatro goles en una sola tarde (5 goles en total durante toda la Copa del Mundo), una exhibición de desmarques, sangre fría y oportunismo trascendental que transformó a España de aspirante discreto en amenaza real. El delantero merengue terminó la Copa con cinco anotaciones, empatado entre los máximos goleadores del torneo y convertido en el rostro de aquella aventura.
Jugadores del Real Madrid con España en México 86
Jugador
Partido
Minutos
Goles
José Antonio Camacho
5
480
0
Emilio Butragueño
5
436
5
Míchel
5
446
0
Ricardo Gallego
4
390
0
Chendo
1
120
0
Rafael Gordillo
1
53
0
Antonio Maceda
1
90
0
Pero el brillo individual no explica por sí solo el recorrido español. El peso madridista fue estructural. Camacho aportó carácter y consistencia desde la defensa; Míchel ofreció amplitud y creatividad por banda; Gallego dio equilibrio táctico y pausa en el mediocampo; mientras Chendo, Gordillo y Maceda cumplieron papeles más situacionales, según el momento del campeonato y las necesidades del cuerpo técnico. El equipo terminó cayendo en cuartos de final ante Bélgica, después de un empate dramático y una tanda de penales que silenció el sueño español.
Cuarenta años después, el viaje de España a México recuerda ese pasaje fascinante de los madridistas, pero que hoy se vuelve incómodo. En 1986, el Real Madrid era la columna vertebral del equipo nacional; en 2026, no tendrá representación alguna. Entre ambos retratos se cuentan transformaciones futbolísticas, ciclos generacionales y una redefinición del poder dentro del balompié español.
Pero también queda una certeza: cuando se recuerde a aquella España de México 86, siempre aparecerá la silueta de Butragueño corriendo hacia el gol, escoltado por un grupo de madridistas que, durante un mes, hicieron de la selección una extensión del vestidor blanco.