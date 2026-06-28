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Mundial 2026: Listos los partidos de 16vos de final; ¿contra quién va tu equipo?

Nos esperan grandes partidos en una ronda donde no hay margen de error: es a ganar o irte a casa.

Redacción SI México

Messi y la Selección argentina se enfrentarán a Cabo Verde en los 16vos de final.
Messi y la Selección argentina se enfrentarán a Cabo Verde en los 16vos de final. / Foto por JUAN MABROMATA / AFP

Quedaron definidos los partidos de 16vos de final del Mundial 2026, en el que la Selección de México se enfrentará a Ecuador el martes 30 de junio a las 19 horas en el Estadio Azteca

Domingo 28 de junio

En Los Ángeles: Canadá vs Sudáfrica

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Lunes 29 de junio

En Houston: Brasil vs Japón

En Boston: Alemania vs Paraguay

En Monterrey: Países Bajos vs Marruecos

Martes 30 de junio

En Dallas: Costa de Marfil vs Noruega

En East Rutherford: Francia vs Suecia

En CDMX: México vs Ecuador

Miércoles 1 de julio

En Atlanta: Inglaterra vs RD Congo

En Seattle: Bélgica vs Senegal

En Santa Clara: Estados Unidos vs Bosnia-Herzegovina

Jueves 2 de julio

En Los Ángeles: España vs Austria

En Toronto: Portugal vs Croacia

En Vancouver: Suiza vs Argelia

Viernes 3 de julio

En Dallas: Australia vs Egipto

En Miami: Argentina vs Cabo Verde

En Kansas City: Colombia vs Ghana. AFP

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