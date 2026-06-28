Mundial 2026: Listos los partidos de 16vos de final; ¿contra quién va tu equipo?
Quedaron definidos los partidos de 16vos de final del Mundial 2026, en el que la Selección de México se enfrentará a Ecuador el martes 30 de junio a las 19 horas en el Estadio Azteca
Domingo 28 de junio
En Los Ángeles: Canadá vs Sudáfrica
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Lunes 29 de junio
En Houston: Brasil vs Japón
En Boston: Alemania vs Paraguay
En Monterrey: Países Bajos vs Marruecos
Martes 30 de junio
En Dallas: Costa de Marfil vs Noruega
En East Rutherford: Francia vs Suecia
En CDMX: México vs Ecuador
Miércoles 1 de julio
En Atlanta: Inglaterra vs RD Congo
En Seattle: Bélgica vs Senegal
En Santa Clara: Estados Unidos vs Bosnia-Herzegovina
Jueves 2 de julio
En Los Ángeles: España vs Austria
En Toronto: Portugal vs Croacia
En Vancouver: Suiza vs Argelia
Viernes 3 de julio
En Dallas: Australia vs Egipto
En Miami: Argentina vs Cabo Verde
En Kansas City: Colombia vs Ghana. AFP