Mundial 2026: Pau Cubarsí, el futbolista de menor edad en ganar el Premio al Mejor Juvenil
España hizo historia conquistando su segunda Copa del Mundo, pero lo hizo además con la mejor defensa que tuvo el torneo, permitiendo apenas un gol en ocho partidos. Uno de sus pilares en la zaga fue Pau Cubarsí, que se llevó los blasones consiguiendo el premio al mejor jugador joven del torneo.
Con apenas 19 años y 178 días, Cubarsí se convirtió en el de menor edad en hacerse con el premio al mejor jugador joven del Mundial. El central del FC Barcelona queda por encima de Kylian Mbappé, quien tenía el récord con 19 años y 207 días en Rusia 2018.
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El premio al mejor juvenil se creó de manera oficial en Alemania 2006, y desde entonces otros cinco futbolistas se hicieron con el galardón, con cuatro de ellos estando ya en sus 20s, con excepción de Mbappé y Cubarsí, que además están dentro del top 5 de jugadores más jóvenes en ver minutos en una final de Copa del Mundo.
El central español disputó todos los minutos disponibles con su selección, sumando 8 titularidades y 750 minutos. Los números de Cubarsí que lo llevaron a obtener dicho galardón fueron: 29 recuperaciones, 14 duelos aéreos ganados, y un acierto del 96 por ciento en todos sus pases.
Junto con Aymeric Laporte, Marc Cucurella y Pedro Porro formaron una barrera casi inquebrantable, permitiendo únicamente un gol en contra en todo el torneo, el de Bélgica en cuartos de final, que llevó a la furia roja a convertirse en la que menos tantos recibió en un Mundial.
Anteriores ganadores
La FIFA creó el premio al mejor jugador juvenil del torneo en 2006, con Lukas Podolski de Alemania ganando el primero. Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, Thomas Múller repetiría para los teutones, ambos llegando hasta las semifinales en sus respectivos torneos; los atacantes alemanes tenían 21 y 20 respectivamente cuando recibieron el galardón.
Para Brasil 2014 el ganador fue Paul Pogba, que con 21 años formó parte de la selección francesa que llegó hasta los cuartos de final; en Rusia 2018 fue Kylian Mbappé quien se convirtió en el más joven hasta la presente edición en obtener la distinción, también con 19 años.
El más reciente fue Enzo Fernández con Argentina, que a los 21 años conquistó el título en Qatar 2022.
Contando ya a Cubarsí, de los seis que obtuvieron el premio a mejor juvenil, tres lo hicieron sin llegar a la final, mientras que el resto lo obtuvo levantando la copa.
El más joven en 28 años
Con el galardón apenas inventándose hasta el 2006, otras 12 ediciones se quedaron sin reconocimiento para los mejores jugadores jóvenes, por lo que FIFA decidió llevar a cabo una votación a través de su página oficial en donde los fanáticos decidían a quién entregarle el premio honorífico desde 1958 hasta 2002.
Dentro de la lista destacan Michael Owen y Pelé, uno en Francia 98 y otro en Suecia 1958. Antes de Cubarsí estuvieron el inglés y el brasileño, segundo y primero entre los más jóvenes en quedarse con el premio; “el niño maravilla” se quedó con el galardón a mejor juvenil del torneo con 18 años, mientras que “o rey” lo hizo con apenas 17 años, el más joven de todos los tiempos.
De los 18 ganadores en total, contando a los no oficiales, solamente cuatro ganaron su respectivo torneo, Pelé con Brasil, Mbappé con Francia, Enzo con Argentina y Cubarsí con España.
Premio al Mejor Jugador Joven del Torneo
- Suecia 1958: Pelé, Brasil (17 años)
- Chile 1962: Flórian Albert, Hungría (20 años)
- Inglaterra 1966: Franz Beckenbauer, Alemania (20 años)
- México 1970: Teófilo Cubillas, Perú (21 años)
- Alemania 1974: Wladyslaw Zmuda, Polonia (20 años)
- Argentina 1978: Antonio Cabrini, Italia (20 años)
- España 1982: Manuel Amoros, Francia (21 años)
- México 1986: Enzo Scifo, Bélgica (20 años)
- Italia 1990: Robert Prosinecki, Yugoslavia (21 años)
- Estados Unidos 1994: Marc Overmas, Países Bajos (20 años)
- Francia 1998: Michael Owen, Inglaterra (18 años)
- Corea-Japón 2002: Landon Donovan, Estados Unidos (20 años)
- Alemania 2006: Lukas Podolski, Alemania (21 años)
- Sudáfrica 2010: Thomas Müller, Alemania (20 años)
- Brasil 2014: Paul Pogba, Francia (21 años)
- Rusia 2018: Kylian Mbappé, Francia (19 años)
- Qatar 2022: Enzo Fernández, Argentina (21 años)
- Norteamérica 2026: Pau Cubarsí, España (19 años)